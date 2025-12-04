Jerarca de Salto renunció tras polémico audio en el que dijo “Me importa un puto huevo”

Política

María Eugenia Taruselli, la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto, presentó su renuncia en la tarde de este jueves. El intendente Carlos Albisu la aceptó.

La decisión se produjo tras la filtración de audios atribuidos a la ahora exjerarca, en la que se manifestaba disconforme con su cargo e indicaba que le importaba “un puto huevo” el sueldo que le correspondía y que “Albisu lo tiene claro”. “Cuando me dieron la dirección de Desarrollo Social, estuve a punto de no agarrar porque no era lo que yo quería”, explica Taruselli en el audio filtrado.

Según indica el comunicado al que accedió Montevideo Portal, al aceptarle la renuncia, Albisu le agradeció los servicios prestados, la dedicación puesta de manifiesto en la tarea que venía desarrollando y su compromiso con el gobierno departamental, que inició su gestión el pasado 10 de julio.

La renuncia

En la carta de renuncia dirigida al intendente, Taruselli explicó que los audios difundidos fueron grabados “sin su consentimiento” en una reunión privada de su agrupación política. En ese sentido, afirmó que la divulgación fue realizada por personas “ajenas a ella y por medios de comunicación”, y presentó una denuncia en Delitos Informáticos.

Taruselli comentó que el cargo en la Intendencia no era su opción inicial al momento de asumir responsabilidades dentro del gobierno departamental, pero que decidió aceptarlo “por sentido de responsabilidad política” y en función de la confianza que Albisu le había manifestado.

La exjerarca defendió la labor desarrollada en el área y señaló que durante su gestión hubo mejoras en los procesos y una “limpieza de prácticas equivocadas de gestiones anteriores”.

