“Me importa un puto huevo”: polémica en Salto por audio atribuido a jerarca de la comuna

En las últimas horas, se desató una polémica política en el departamento de Salto a raíz de la filtración en redes sociales de un audio atribuido a la directora de Desarrollo Social de la intendencia, María Eugenia Taruselli, en el que habla de forma despectiva sobre el cargo que desempeña actualmente.

Según consignaron medios locales, el fragmento dura poco menos de un minuto y la jerarca parece estar charlando con otros integrantes de su equipo. “Cuando me dieron la dirección de Desarrollo Social estuve a punto de no agarrar porque no era lo que yo quería”, comienza diciendo.

“Me importa un puto huevo el sueldo que me pagan; esa es la puta verdad, porque yo no vivo de esto. Agarré esto porque me dijeron: ‘Si vos agarrás esto, tu equipo está garantizado’. ¿Y qué hice yo? Agarro esto”, señala.

La directora habría dicho que Desarrollo Social le “embola” y se le “cae un huevo” el cargo que tiene. “Carlitos [Albisu, intendente] lo tiene muy claro. Era: o agarro lo que a mí me gusta y me corto sola, o agarro Desarrollo Social y voy con el grupo. Entonces, elegí Desarrollo Social. Una vez más, María Eugenia se inmola”, agrega el audio.

Luego de la difusión pública de la grabación, varios sectores políticos emitieron comunicados pidiendo la destitución de la jerarca. Natalia Pigurina, diputada suplente por Identidad Soberana, envió una carta a Albisu señalando que las expresiones atribuidas a Taruselli son “absolutamente impropias, ajenas al decoro e incompatibles con la investidura del cargo”.

Además de manifestar que las expresiones “revelan una total falta de compromiso con la función que desempeña”, la legisladora aprovechó para pedir el cese de Taruselli por el “resultado ampliamente negativo” en el cambio de modalidad de entrega de alimentos. “La falta de previsión y la ausencia de empatía evidencian una conducción ineficiente e insensible frente a la realidad social”, agrega la misiva.

Por otra parte, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) aseguró que Taruselli “desvaloriza el área bajo su responsabilidad al mero hecho de ocupar cargos para su equipo” y que, de ser verídicas, sus afirmaciones “resultan incompatibles con la conducción de una política social seria y comprometida”.

Además, el Partido Socialista consideró que los dichos son “inaceptables”, que la jerarca se expresó “en forma despectiva e insensible en relación con la tarea que desempeña” y que durante su gestión “ha demostrado insensibilidad y falta de empatía”. Por esos motivos, exhortaron a Albisu a “solicitar la renuncia inmediata”.

