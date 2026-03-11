“Dificultad de comprensión lectora”: Kechichian a Lema por recolección de residuos

Política

La senadora del Frente Amplio (FA) Liliam Kechichian criticó a su par del Partido Nacional, Martín Lema, luego de que él cuestionara a la Intendencia de Montevideo (IM) por la recolección de residuos.

En una publicación de X, el excandidato a intendente en las pasada elecciones departamentales compartió una captura de pantalla de la página web de limpieza y gestión de residuos de la comuna capitalina, en la que se puede ver, en tiempo real, el estado de los contenedores de basura de la ciudad. En color verde se pueden observar los recipientes que fueron levantados hasta dos días atrás; en amarillo, tres días; en naranja, cuatro; en rojo, cinco y, finalmente, en negro pueden verse las calles que tienen contenedores levantados hace seis o más días. El mapa compartido por Lema muestra la zona de Casavalle con una gran cantidad de puntos negros. El legislador no mostró a qué hora se produjo esa captura de pantalla; el tuit fue sobre las 9:10 de la mañana de este martes 10 de marzo.

Al respecto, Kechichian sostuvo que le “molestaron” las declaraciones de Lema “porque la única propuesta que tiene es la de la privatización” del servicio de recolección de residuos. Al respecto, señaló que la tercerización en esta área ya existe en la IM, por lo que “no es ese el problema”.

“Lo que nosotros estamos discutiendo es un nuevo modelo de recolección, que tiene que ver con sacar los residuos y basura de la calle”, manifestó la exministra de Turismo, en referencia al sistema implementado por la actual administración departamental de instalar los contenedores intradomiciliarios. De acuerdo con Kechichian, es “altamente positiva” la opinión de este sistema en aquellos barrios donde ya se llevó a cabo.

La senadora argumentó, así, que “por algo” el Partido Nacional en 200 años “ha gobernado solo una vez”. “No conocen Montevideo, no la interpretan y hacen análisis absolutamente equivocados”, insistió.

Consultada respecto a la opinión de Lema sobre los contenedores intradomiciliarios —quien consideró que no serían prácticos en zonas de alta densidad y al tener en cuenta la “falta de frecuencia” en la recolección de residuos—, Kechichian replicó que esa postura “significa que tiene dificultades de comprensión lectora”. “Obviamente que en Pocitos no vamos a poner un contenedor adentro de cada apartamento. Ahí irán los prediales, es decir, el bolsón que va en el garaje, o seguirá el contenedor; no es que van a desaparecer los contenedores”, explicó la dirigente del FA.

“Después están las coyunturas de estos días que muy demagógicamente el senador Lema utiliza, porque indudablemente si tú en una semana tenés [varios] días de paro, es obvio que en algunos lugares se va a acumular la basura”, sostuvo la legisladora.

