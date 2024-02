“Desastre” y “absolutamente criticable”: Pereira sobre dichos de Delcy Rodríguez a Lacalle

Política

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, se refirió a los dichos de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre Luis Lacalle Pou. El líder de la oposición consideró en el programa Arriba gente (Canal 10) que las palabras de Rodríguez fueron un “desastre” y que su expresión es “absolutamente criticable”. Además, agregó que “no hace al tema de fondo”.

“Hay una opinión de una vicepresidenta que ofende a nuestro presidente. ¿Está bien? No, qué va estar bien. ¿Es criticable? Es absolutamente criticable”, señaló.

De todos modos, el presidente del FA señaló que esta no es la primera vez que el gobierno de Venezuela critica al uruguayo. “Con términos similares”, dijo el líder de la oposición, el país que gobierna Nicolás Maduro le respondió a Nin Novoa, así como a otros dirigentes del FA.

Para Pereira, cuando en 2017 el gobierno venezolano acusó al exvicecanciller de “agredir” al país y cooperar con el Departamento de Estado de las posiciones de junto con Estados Unidos, fue el “ataque más duro a un dirigente uruguayo”.

“Sin embargo, nuestra reacción no fue hacernos las víctimas, sino colaborar para que el diálogo tenga como consecuencia elecciones democráticas, porque es claro que en Venezuela, como en otros países de América Latina, hay déficit democrático profundo”, dijo el presidente del FA.

En esta línea, Pereira destacó que “cada vez” que se acerca un período de elecciones en el país, “los temas son Venezuela, Nicaragua y Cuba”. De este modo, el líder de la oposición consideró que “alguien piensa que rinde”. “Probablemente al que sacaron de Torre Ejecutiva por romper el expediente”, dijo en referencia al exasesor de Presidencia Roberto Lafluf.

Sobre la inhabilitación a María Corina Machado para presentarse en las próximas elecciones venezolanas, Pereira le pidió a Venezuela “que lo político esté por encima de lo jurídico”.

“Porque el fallo que prohíbe la participación de María Corina Machado, que será legítimo o no de acuerdo con los venezolanos —no lo que yo piense—, quien la limita no es el Poder Ejecutivo, sino el tribunal de Justicia. Por lo cual, es una decisión judicial. ¿Qué le pedimos a la Justicia, que cambie su fallo? Es posible pedirlo”, expresó.

Sobre la postura del Partido Nacional, Pereira señaló que “se han quejado toda su vida que lo político esté por encima de lo jurídico” y ahora “le piden a Venezuela que lo político esté por encima de lo jurídico”.

El intercambio entre Lacalle Pou y Rodríguez

La vicepresidenta ejecutiva del gobierno de Nicolás Maduro y excanciller venezolana, Delcy Rodríguez, respondió este lunes al presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, luego de que el mandatario volviera a referirse a la administración chavista como una dictadura.

A estos dichos, Rodríguez contestó: “Tiene cara de lacayo, se dobla y mueve la cola cuando sus amos del norte le dan órdenes. Que alguien me niegue que es Lacalle Pou”.

“Le valdría mejor atender los problemas del pueblo de Uruguay en lugar de inmiscuirse en los asuntos de Venezuela. El golpismo y extremismo no pasarán, le duela a quien le duela. Venezuela se respeta”, completó.

En tanto, el presidente de la República le respondió a la venezolana y dijo que “cuando se carece de argumentos, se recurre al agravio”.

“Ya que está tan interesada en lo que nosotros dijimos, habría que justificar un régimen como el que ellos llevan adelante hace mucho tiempo, [con] presos políticos, elecciones que no son transparentes”, agregó.

El rechazo de Mario Bergara

Luego del cruce de declaraciones que protagonizaron el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y la vicepresidenta de Venezuela, Dalcy Rodríguez, fueron varias las reacciones de condena por parte de dirigentes del oficialismo por los dichos de la jerarca del país caribeño sobre el mandatario uruguayo, a quien calificó de “lacayo”.

Sin embargo, pocas fueron las expresiones de parte del FA o de políticos con ideología de izquierda.

No obstante, este martes, el senador y precandidato del FA Mario Bergara sí se refirió al tema.

“Triste episodio que estamos viviendo con relación a Venezuela. Por un lado, el gobierno uruguayo ha insistido con que es una dictadura y, sin embargo, envió un embajador. Contradictorio, sin dudas. Pero por más que discrepe con la política errática de nuestro gobierno, no debemos aceptar el insulto ni el agravio al presidente. No es un tema de la persona, sino de la institución. Respetando los principios tradicionales de nuestra política exterior, aspiramos a la autodeterminación de los pueblos en contextos efectivamente democráticos. Las proscripciones no son compatibles con la democracia. Pero tampoco es aceptable la utilización política menor del tema con fines puramente electorales”, escribió Bergara.