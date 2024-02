Bergara rechazó dicho de Delcy Rodríguez, pero tildó política exterior de “contradictoria”

Política

Luego del cruce de declaraciones que protagonizaron el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y la vicepresidente de Venezuela, Dalcy Rodríguez, fueron varias las reacciones de condena por parte de dirigentes del oficialismo por los dichos de la jerarca del país caribeño sobre el mandatario uruguayos, a quien calificó de “lacayo”.

Sin embargo, pocas fueron las expresiones de parte del Frente Amplio (FA) o de políticos con ideología de izquierda.

No obstante, este martes el senador y precandidato del FA Mario Bergara sí se refirió al tema del gobierno venezolano, que nuevamente surgió como asunto mediático de la agenda nacional en las últimas semanas.

“Triste episodio que estamos viviendo con relación a Venezuela. Por un lado, el gobierno uruguayo ha insistido con que es una dictadura y sin embargo envió un embajador. Contradictorio, sin dudas. Pero por más que discrepe con la política errática de nuestro gobierno, no debemos aceptar el insulto ni el agravio al presidente. No es un tema de la persona sino de la institución. Respetando los principios tradicionales de nuestra política exterior, aspiramos a la autodeterminación de los pueblos en contextos efectivamente democráticos. Las proscripciones no son compatibles con la democracia. Pero tampoco es aceptable la utilización política menor del tema con fines puramente electorales”, escribió Bergara.

Lacalle Pou, por su parte, respondió este lunes desde Artigas a los dichos de Rodríguez y señaló que “cuando se carece de argumentos, se recurre al agravio”.

“Ya que está tan interesada en lo que nosotros dijimos, habría que justificar un régimen como el que ellos llevan adelante hace mucho tiempo, [con] presos políticos, elecciones que no son transparentes”, agregó Lacalle en una rueda de prensa en Artigas.

Rodríguez había reaccionado a declaraciones de Lacalle Pou previas, cuando el mandatario había dicho que Venezuela era una dictadura.

“Tiene cara de lacayo, se dobla y mueve la cola cuando sus amos del norte le dan órdenes. ¿Qué alguien me niegue que es Lacalle Pou? Le valdría mejor atender los problemas del pueblo de Uruguay en lugar de inmiscuirse en los asuntos de Venezuela. El golpismo y extremismo no pasarán. Le duela a quien le duela. ¡Venezuela se respeta!”, había respondido Rodríguez a las expresiones de Lacalle Pou.

