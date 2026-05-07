“Decisiones arbitrarias” y el “ñoqui más caro del mundo”: denuncia de exdirector de Agesic

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A cuatro meses de la renuncia de Daniel Mordecki como director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), se dieron a conocer nuevos detalles de la denuncia realizada por el exjerarca ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio (FA) contra Diego Pastorín, director general de Presidencia.

El pasado 17 de diciembre, Mordecki fue removido de su cargo en el organismo luego de una reunión en la que participaron Pastorín, José Clastorik —quien supo ser director del organismo y había recomendado a Mordecki— y Sylvia González, gerenta de la empresa HG S.A., la cual es subsidiaria de Antel y un proveedor de Agesic, según consignó Búsqueda con base en la denuncia realizada.

“¿Qué capacidad de defender a Agesic frente a su principal proveedor va a tener el futuro director o directora ejecutiva si la señora González tiene poder sobre su continuidad en el cargo?”, cuestionó el exjerarca.

Además, agregó que en varias oportunidades se tomaron “decisiones arbitrarias” por parte de la Dirección General de Presidencia para actuar a “favor de HG S.A.”. “Decisiones que parecían responder a un diálogo por detrás entre el Sr. Pastorín y la Sra. González”, apunta el exdirector.

En la misma línea, afirmó que, desde la empresa, se reportaban las acciones “directamente al director general de la Presidencia”, evitando informar a la Agesic, lo que “deja al descubierto la colusión entre la Sra. González y el Sr. Pastorín en detrimento de los intereses de Agesic”.

Con respecto a las contrataciones realizadas dentro del organismo, Mordecki cuestionó que se incorporaran asesores sin su autorización. En ese sentido, mencionó a Cristina Zubillaga —actual directora ejecutiva de Agesic y sucesora en el cargo que él ocupaba— y señaló que integra GovTech.uy, vinculada al conglomerado Domus Global, empresa proveedora de Agesic. “Esto de por sí hubiera sido suficiente para detener la contratación, pero ni siquiera consta que se le haya hecho una consulta a la Sra. Zubillaga al respecto”, agregó.

Por otro lado, calificó la contratación de un técnico en ciberseguridad como la del “ñoqui más caro del mundo”, ya que generaba un costo equivalente US$135.000 anuales. En esa línea, cuestionó que el técnico “nunca fundamentó seriamente su hipótesis”, además de que “jamás entregó un reporte de tareas”, algo que estaba previsto por el contrato.

Por último, se refirió a un jerarca del Área de Salud Digital, el cual es asesor en una mutualista y de igual manera fue designado para dirigir la Historia Clínica Electrónica Nacional. Sobre esto, cuestionó que para la contratación del jerarca no se hizo “ninguna evaluación seria”. “Lo conocí personalmente cuando de secretaría me avisaron que en el piso 3 estaba el nuevo director tomando posesión del cargo”, explicó.

Montevideo Portal intentó comunicarse con González y Clastorik, pero no obtuvo respuestas.