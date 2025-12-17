Daniel Mordecki renunció como director de Agesic; se desconoce su sucesor

Política

Daniel Mordecki, quien desempeñaba el puesto de director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), presentó la renuncia a su cargo este miércoles.

Según confirmó Montevideo Portal con Agesic, aún se desconoce quién será su sucesor.

La salida de Mordecki se produce pocas semanas después de lo que fue su último gran anuncio público al frente de Agesic, realizado el pasado 26 de noviembre, en el marco del evento anual del organismo.

En esa instancia, el jerarca afirmó que Uruguay se encuentra en un “lugar de privilegio” en materia de gobernanza digital, como resultado de un proceso de transformación del Estado que, según dijo, atraviesa buena parte de la vida cotidiana de los ciudadanos, desde trámites y transacciones hasta educación y salud.

Mordecki advirtió, sin embargo, que ese posicionamiento no es irreversible y requiere sostenerse en un contexto internacional cambiante. En ese sentido, remarcó la necesidad de liderazgos que “piensen en forma digital” en el ámbito político, parlamentario y en las empresas públicas y privadas, para evitar que el país quede rezagado.

Durante su exposición, también destacó que el Estado impulsa 50 proyectos orientados a mejorar la gestión y eficiencia de los servicios públicos, así como iniciativas vinculadas a la seguridad ciudadana, ante el crecimiento de los delitos digitales. Otro de los ejes señalados fue el avance en una nueva normativa para regular el impacto de la inteligencia artificial.

Al cerrar su intervención, Mordecki sostuvo que Uruguay “está arriba en todas las medidas internacionales” gracias al compromiso y la capacidad de su gente, y valoró que en dos décadas se haya consolidado una transformación digital con impactos concretos en el funcionamiento del Estado.