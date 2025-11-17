“Crueldad”: vacas uruguayas varadas en Turquía reavivaron la polémica por el ganado en pie

Política

Cerca de unas 3.000 vacas procedentes de Uruguay, que estuvieron tres semanas bloqueadas a bordo de un carguero frente a las costas de Turquía debido a la falta de certificados sanitarios y comerciales en regla, regresan a Montevideo. Ante esta situación, la Plataforma Animalista —un colectivo que reúne a más de 30 organizaciones de protección animal de todo el país— volvió a pedir la prohibición del ganado en pie.

En diálogo con Montevideo Portal, la vocera Karina Kokar manifestó que han “pedido en la comisión de bienestar animal desde hace años la prohibición de ganado en pie por varias razones”.

Entre ellas, Kokar señaló “problemas”, como la situación de las vacas uruguayas en el buque de bandera togolesa, “donde los animales mueren agonizando”. Desde Plataforma Animalista cuestionan el “sufrimiento” de los animales durante el transporte, ya que “los viajes en barco suelen durar semanas, con hacinamiento, calor extremo y falta de ventilación”.

“Esto genera estrés, enfermedades y altas tasas de mortalidad”, dijo Kokar, quien pidió que se “termine esta crueldad”. Plataforma Animalista sostuvo que los animales “son seres sintientes y no cosas”. En esa línea, la agrupación de colectivos indicó que el ganado en pie “vulnera los principios básicos de respeto y dignidad hacia los animales”.

El carguero Spiridon II, que zarpó de Montevideo el 19 de setiembre, se encuentra anclado frente al puerto de Bandirma (oeste de Turquía) desde el 21 de octubre. En diálogo con Montevideo Portal, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, adelantó la semana pasada que habían “levantado más comida para los animales”.

“Capaz que cargaron a la embarcación con alguna categoría que no tenía los certificados, porque a los exportadores se les dan los números que están certificados, y si de repente metieron más que no estaban en la nómina que habilitó el ministerio, puede generar problemas”, analizó el jerarca ante una posible respuesta a por qué sucedió.

En un comunicado emitido el pasado 14 de noviembre, Presidencia mostró “preocupación por el prolongado tiempo que los animales llevan a bordo” del buque y comprometió a “encontrar una solución urgente”.

De acuerdo con el gobierno, la situación que afecta al buque no tiene origen sanitario, sino que responde a un diferendo comercial entre operadores privados. Las autoridades turcas dijeron a Uruguay que el procedimiento aplicado en Bandirma “siguió su normativa y controles habituales”. En tanto, Presidencia insiste en que “todos los animales embarcados cumplieron con los requisitos sanitarios exigidos para la exportación”.

Según la Fundación para el Bienestar Animal (AWF), que exige el desembarco inmediato de los animales, 48 ya habían muerto la semana pasada.

De acuerdo con la AWF y la ONG francesa Robin des Bois, la carga estaba destinada a los mercados de Turquía y Medio Oriente, incluido Israel.

