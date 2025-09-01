Los cambios que Plataforma Animalista pide para el Instituto Nacional de Bienestar Animal

Política

La Plataforma Animalista —colectivo que reúne a más de 30 organizaciones de protección animal de todo el país— hizo un pedido a la gestión del presidente Yamandú Orsi sobre “cambios estructurales urgentes” en el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) y el cese de la representante de las protectoras, Rita Rodríguez.

El colectivo solicitó una reunión con la Secretaría de Presidencia para discutir acerca de autonomía institucional, gestión eficiente de denuncias y representación legítima de la sociedad civil del organismo en cuestión.

Plataforma Animalista considera que el INBA “no puede continuar bajo la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ya que esta dependencia compromete su independencia y su capacidad de priorizar el bienestar animal por encima de intereses productivos”.

En ese sentido, las organizaciones proponen que el instituto “se transforme en un organismo autónomo, con un funcionamiento similar al del Instituto Nacional de Derechos Humanos”, para así “garantizar una mirada centrada en la protección y no en la explotación”.

Otro de los pedidos de la Plataforma Animalista tiene que ver con la gestión eficiente de denuncias, por lo que pide que las específicas por “maltrato animal sean recepcionadas y tramitadas directamente por las seccionales policiales, evitando así demoras burocráticas que pueden poner en riesgo la vida e integridad de los animales involucrados”.

El colectivo pidió la “sustitución inmediata” de la actual representante de las organizaciones no gubernamentales ante el INBA, Rodríguez, quien fuera candidata a la Presidencia por el Partido Verde Animalista en las elecciones de octubre del año pasado.

“Fue designada como suplente durante la administración anterior. Tras la renuncia de la titular, ella continúa en el cargo sin contar con el respaldo ni el apoyo de nuestro colectivo para desempeñar dicha función. Por ello, solicitamos que se convoque a un nuevo proceso para la designación de una persona que represente de manera legítima los intereses del sector, en esta nueva administración”, expresó Plataforma Animalista en un comunicado.