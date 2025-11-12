Política

Vacas varadas en Turquía: hasta qué día estarán y cuál es la hipótesis de Uruguay

Montevideo Portal

El ministro de Ganadería, Agricultura y pesca, Alfredo Fratti, aseguró a Montevideo Portal que las más de 3.000 vacas que se encuentras varadas en un barco en las costas de Turquía, permanecerán allí, por lo menos, hasta el próximo viernes.

Los animales se encuentran encerrados en la embarcación desde hace tres semanas y al menos 48 murieron.

Tras esto, Fratti dijo a Montevideo Portal que “el viernes hay una charla con el Servicio Ganadero de Turquía”, donde el jerarca conocerá a fondo los detalles de la situación.

“La información que tenemos es que levantaron más comida para los animales”, explicó el ministro.

“Capaz que cargaron a la embarcación con alguna categoría que no tenían los certificados, porque a los exportadores se les da los números que están certificados, y si de repente metieron más que no estaban en la nómina que habilitó el ministerio, puede dar problema”, analizó el jerarca ante una posible respuesta a porque sucedió.

El carguero Spiridon II, que zarpó de Montevideo el pasado 19 de septiembre, se encuentra anclado frente al puerto de Bandirma (oeste de Turquía) desde el 21 de octubre.

“Se presentó una solicitud de importación el 21 de octubre ante el puesto de control veterinario del puerto de Bandirma para la entrada de 2.901 cabezas de ganado procedentes de Uruguay, en nombre de 15 empresas”, explicó el gobierno en un comunicado.

Montevideo Portal