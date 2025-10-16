“Cristianismo conservador y reaccionario”: jerarca del Mides contra Iafigliola y Quintana

Política

El director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Juan Martín Fernández, criticó la iniciativa del exdiputado Carlos Iafigliola de formar un nuevo partido de pensamiento “socialcristiano”, por lo que se reunió en julio con Lorena Quintana, excandidata a vicepresidenta por Cabildo Abierto.

“Cristianismo no es reaccionarismo. Nuestra raíz cristiana es la del pueblo que se organiza, no la del dogma que excluye”, escribió en X el jerarca, que integra el Partido Demócrata Cristiano (PDC), parte del Frente Amplio.

En diálogo con Montevideo Portal, Fernández cuestionó la “mirada del cristianismo asociado al conservadurismo y reaccionario” y opinó que es una interpretación errada.

“Tampoco hay tanto contenido, pero más o menos uno conoce el perfil y las orientaciones políticas de los que están liderando esa propuesta”, dijo, e insistió en que es una “reacción orientada en contra de algunos derechos”

“Entiendo que viene de una reacción orientada por el miedo o por una desesperación por conservar”, agregó.

Iafigliola describió su propuesta de proyecto político como “socialcristiano, provida, profamilia y contrario a la ideología de género”. Según Fernández, se trata de una “clara señal reaccionaria” y apuntó a “sus antecedentes”, como los “vínculos con evangélicos”.

La religión y la política

“Hemos ido quedando invisibilizados, nos ha costado”, afirmó el jerarca sobre el PDC, que apoyó su crítica en redes sociales: “Nunca mejor dicho”.

“Sigue siendo un partido muy relevante, por su historia, por su acumulado ideológico, por su participación activa en el Frente Amplio y porque ha ocupado roles de gobierno significativos. Pero es obvio que ha quedado invisibilizado de la discusión general”, manifestó Fernández.

Así, el frenteamplista indicó que tienen “raíces ideológicas muy profundas del humanismo cristiano” y mencionó “algunas banderas que son muy evidentes”, como el foco en la pobreza infantil, la vida en comunidad y “que la libertad no signifique necesariamente individualismo”, el cooperativismo y la “ecología integral”.

El jerarca del Mides también aludió a la coexistencia de la fe cristiana y la política en un partido como el Frente Amplio.

“En el Frente Amplio hay muchos cristianos, más de lo que parece. Algunos más en voz baja y otros no; nuestro presidente, por ejemplo”, señaló en referencia a Fernando Pereira, y mencionó además al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila.

“En el devenir, hemos tenido discusiones internas, pero siempre trabajando en unidad. Hemos estado muy alineados”, sostuvo Fernández.

