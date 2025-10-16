Movilización de Adeom en piso 2 de IM: episodio con asesores de Bergara genera reacciones

Política

Una manifestación de sindicalistas de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) tuvo un episodio ocurrido en el piso 2 del Palacio Municipal, próximo al despacho del intendente, que generó distintas reacciones.

El pasado martes se dio la instancia entre el gobierno departamental y el sindicato, en el marco de la negociación por un nuevo convenio colectivo. Tras una asamblea en la que se definieron los puntos a plantear a las autoridades de la IM, los trabajadores marcharon en caravana hasta la sede de la Intendencia. Al llegar, subieron al segundo piso —donde funcionan las oficinas del intendente, la secretaria general y el prosecretario— y comenzaron a cantar consignas en reclamo de mejoras salariales.

El Observador informó este miércoles que la IM resolvió suspender las instancias de diálogo, luego que desde la comuna advirtieran disturbios y un empujón contra uno de los asesores de Bergara. Desde Adeom señalaron a Montevideo Portal que el contacto no fue de tal magnitud como para suspender las negociaciones.

En un video filmado desde dentro del edificio, al que accedió Montevideo Portal, se puede ver el encontronazo.





Desde el sindicato aseguraron a Montevideo Portal que el contacto fue un “choque con el hombro” y que el responsable podría ser sancionado por su accionar.

El acceso a esa zona de la IM es restringido. Este martes se había permitido que algunos dirigentes sindicales ingresen para mantener una reunión.

El hecho generó también repercusiones internas en Adeom. La lista 105, de la secretaria general Silvia Tejera, señaló que desde la agrupación rechazan “todo acto de violencia cualquiera sea el ámbito”. “La gran asamblea del día de hoy se vio opacada por una situación que no caracteriza el camino sindical por el que venimos avanzando. Mañana defenderemos esta postura en la sesión del Consejo Ejecutivo”, sostuvo.

