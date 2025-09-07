“Consternación” ante asesinato de niños en Río Negro: Inddhh apunta a “fallas del Estado”

Política

Montevideo Portal

El Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) emitió un comunicado crítico con el accionar de las instituciones del gobierno para prevenir la muerte de Alfonsina (2 años) y Francisco (6 años) “a manos de su padre, en un nuevo caso de violencia vicaria”, confirmado este viernes 5 de setiembre.

De acuerdo con la Inddhh, este caso “enciende una vez más la alarma ante las fallas del Estado y sus instituciones”.

El Consejo “manifiesta su consternación y expresa su preocupación por la falta de una respuesta efectiva, coordinada y con perspectiva de género por parte de las instituciones competentes, con las consecuencias irreparables que esto implica”.

“Hechos como el que nos convoca exponen la necesidad ineludible de transformar el enfoque institucional”, agrega la misiva.

La institución apunta en el texto a que “la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes no puede ser postergada”: “Es imperativo fortalecer de manera urgente las políticas de prevención y detección temprana desde los sistemas de salud y educación, garantizar la intervención de equipos especializados y erradicar de raíz los estereotipos de género que obstaculizan el acceso a la Justicia”.

También suma que “es necesario que el Estado comprenda que las mujeres en situación de violencia continúan expuestas a dinámicas de control, acoso y manipulación, incluso después de una separación, muchas veces a través del vínculo con sus hijos y con sus hijas”. “La negación institucional de esta realidad constituye una forma más de violencia y la protección efectiva exige una valoración del riesgo seria, integral y libre de prejuicios”, añade.

Por último, La Inddhh afirma que “continuará trabajando de manera sostenida para promover el respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos”.

El caso de violencia vicaria

La búsqueda de Andrés Morosini Rechoppa y sus hijos Alfonsina y Francisco, de 2 y 6 años, tuvo en la mañana del pasado viernes 5 un final trágico.

Según confirmó Montevideo Portal, los cadáveres estaban dentro del auto del hombre, a tres metros de profundidad en el cauce del arroyo Don Esteban, en Río Negro.

Desde la tarde del jueves, las búsquedas se habían concentrado en ese sector, ubicado sobre la ruta 20, en el departamento de Río Negro, y cerca de la localidad de Young.



El sitio se encuentra dentro del área en la que las cámaras captaron el paso del auto, y allí se encontraron huellas compatibles con el rodado del vehículo, marcas que indican que el coche se habría dirigido en línea recta hacia el torrentoso curso de agua.

Tal como informáramos, el hombre se presentó el miércoles en la casa de su expareja, Micaela Ramos, en la ciudad de Mercedes, domicilio al que tenía prohibido ingresar debido a una denuncia de la mujer. Allí amenazó a Ramos y le dijo que no vería más a los niños. Luego huyó con los chicos a bordo de un automóvil BYD rojo, el mismo en el que los tres fueron hallados ya exánimes.



Montevideo Portal