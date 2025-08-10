“Capricho de pocos” y “foco de violencia”: Cámara de Industrias Pesqueras contra sindicato

Locales

La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) emitió un comunicado este domingo a través de redes sociales acerca del conflicto en el rubro.

“Hay quienes nos dicen que el proceso de refundación de la pesca debe hacerse con todos los actores involucrados, sin dejar a nadie afuera. No estamos de acuerdo. Sí, vamos a dejar afuera de esto a quienes han atentado contra el sector, de mala fe, generando pérdidas millonarias para el país y para miles de trabajadores”, asegura el escrito.

En ese sentido, se sostiene que se deja al Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) “afuera”, pues “su actual dirigencia le causó un daño irreparable al sector”, para “refundar la pesca solo con gente que quiera trabajar sana y constructivamente”.

“Ya hay más de 180 marineros (con libreta de embarque), anotados para trabajar en estas nuevas condiciones que propusimos en el ‘contrato de enrolamiento’, elaborado en base al convenio bipartito, firmado por cada empresa con el sindicato en 2024 y vigente hasta 2027”, agrega el comunicado.

Asimismo, la cámara afirma que el sindicato “ha mostrado ser anti libertad de trabajo, anti empleo, anti racionalidad, anti empresa, anti desarrollo del país”, además de “un foco de violencia y objeto de denuncias de actividades irregulares desde hace muchos años”.

También la CIPU expresó que “ojalá” el sindicato “apoyara sus planteos en datos de la realidad y no en mentiras”, y critica el “justificar y apoyar a una dirigencia que deja sin ingresos durante tres meses a miles de personas por un capricho de unos pocos y destruye un sector con un potencial enorme de aporte al país y de generación de empleo”.

“Estamos refundando la pesca con todos los actores que quieren trabajar, de verdad, por el bien del país todo, promoviendo la llegada de más inversiones y la creación de más empleo”, sentencia la CIPU.

