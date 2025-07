“Un sindicato bastante patoteril”: Castillo fue llamado a comisión por conflicto pesquero

Política

El conflicto de los trabajadores del sector pesquero llegó a su máximo nivel de exposición pública el pasado jueves luego de que se produjeran enfrentamientos en plaza Independencia entre el sindicato y la Policía, que dejaron como saldo un detenido y un trabajador herido.

Tras varios días de reclamos, la Comisión de Legislación del Trabajo decidió citar al ministro Juan Castillo con el fin de encontrar soluciones a esta problemática.

En tal sentido, el diputado colorado Adrián Juri manifestó en declaraciones a Montevideo Portal que la citación buscará conocer qué es lo que ha hecho el ministerio hasta hoy y en qué están las negociaciones. “Nosotros vemos que la intransigencia viene por el lado sindical. Las cámaras empresariales han intentado hacer todo lo posible, y nosotros recibimos a trabajadores de cuatro empresas de la pesca que manifiestan que quieren trabajar”.

Además, agregó que se observa “el esfuerzo que hizo el Ejecutivo por parte del secretario de Presidencia, que intentó unir a todas las partes”, pero encontró la negativa del sindicato “violando un convenio que se vence en el 2027 y que no se está cumpliendo”.

“Vemos que es un sindicato bastante patoteril, por llamarlo de alguna manera. Te obligan a afiliarte para poder subir a un barco a trabajar. Si no, no te lo permiten. Está bastante complicado”, criticó.

En esta línea, agregó que “hay una cantidad de trabajadores que, como son zafrales, no tienen seguro de desempleo. Son padres de familia que capaz que el único ingreso que tienen es justamente en la planta de procesamiento de pescado”.

Previo al incidente en plaza Independencia, Juri afirmó que el miércoles se reunieron con trabajadores que se manifestaron “de una manera muy pacífica en el mismo lugar, frente a Presidencia, y no tuvieron ningún inconveniente”. “Después, al otro día, lo que se vio fue un exceso de violencia. En lugar de buscar una solución, están en pie de guerra como si estuviesen en falta las otras partes, y en realidad quienes están en falta son ellos”.

Por otro lado, el representante agregó que más allá de haber invitado al ministro Castillo, “cursamos invitación al sindicato y a la cámara empresarial de la pesca para tener todas las campanas. Estamos esperando respuesta, a ver si van a venir”.

“Es una industria zafral, pero es particular. Una producción de otro rubro no tiene el inconveniente de que lo que no se produce hoy, se puede producir mañana. Acá lo que no se pesca hoy, ya no se pesca. Ahí son miles de dólares que se pierden”, reflexionó.