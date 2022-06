“Boom de la economía con desastre social”, dijo Andrade tras los anuncios del gobierno

Política

Una cosa no lleva a la otra

La bancada de Senadores del sector Unidad para los Cambios del Frente Amplio, liderada por Óscar Andrade, se reunió este martes con las autoridades del PIT-CNT para analizar el contexto actual económico y los anuncios que hizo el gobierno el pasado lunes en conferencia de prensa.

El integrante de la Cámara Alta brindó declaraciones en rueda de prensa en la que aseguró que se trataron temas elementales, de sentido común. Andrade afirmó en declaraciones consignadas por radio Monte Carlo que “no tiene sentido” que, en un contexto de que la economía uruguaya está alcanzando récord de crecimiento, simultáneamente, haya indicadores que demuestran deterioros.

Asimismo, el legislador aseguró que la Rendición de Cuentas, que ingresará en las próximas horas al Parlamento, es la “última que tiene la posibilidad” de generar “componentes incrementales” para revertir esta situación.

“No parecen ser los mejores años de nuestras vidas. Un quinquenio donde la economía, en referencia al punto de partida, crezca 20 puntos y siquiera garantice la situación de los salarios de los que vive la mayoría del pueblo oriental. Esta última convocatoria a los jornales solidarios para tener durante un poco tiempo trabajo y trabajo en condiciones de mucha precariedad que tuvo un aluvión de convocatoria demuestra que hay una situación social que es muy dramática”, sostuvo.

Para Andrade, “es hora de que cambien las orientaciones económicas” del país para “atender esas preocupaciones”, al tiempo que destacó que los reclamos de las organizaciones sindicales, como las coordinadoras de los asentamientos y las ollas populares “tiene una coincidencia muy importante entre lo que reclaman”.

Consultado sobre los anuncios del pasado lunes, el senador respondió que “hay una diferencia” entre lo que se informó y la realidad. “La rebaja de salarios, el recorte de derechos de los trabajadores, no ha generado más empleo en Uruguay. En todo caso, ha generado menos cantidad de gente saliendo a buscar trabajo que es en qué porcentaje se ubica el componente desempleo”, señaló.

“Lo que nos parece que es urgente es procesar medidas que logren simultáneamente la capacidad de mercado interno, eso tiene que ver con salarios y jubilaciones. Hasta ahora, han sido las principales explicaciones del ajuste fiscal y sobre eso opinaremos con más claridad cuando tengamos la cuestión arriba de la mesa”, agregó.

Consideró además que una proyección de crecimiento por sí sola “no alcanza” dado que Uruguay “conoce” esta realidad porque, según Andrade, el período entre los años 90 y 99 “no fue malo”.

“No fue malo el crecimiento del Uruguay del año 90 al 99, creció un treinta y pico porciento la economía. Fue un crecimiento importante, el tema es que no creció ni a ese nivel, ni a la mitad, ni a un tercio, ni una quinta parte los salarios en esa década. El problema es no solo si crece la economía, sino para quién. Hasta ahora creemos que se han aplicado políticas que beneficiaron a una parte muy pequeña de la población. No resiste que el Uruguay siga sosteniendo esta paradoja cruel. Boom de la economía con desastre social”, concluyó.