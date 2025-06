“Blancómetro” y “dueños del PN”: Fossati defendió a Bianchi ante “jóvenes blancos”

Política

La semana pasada, el anuncio del gobierno de la designación de la nacionalista Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República durante el gobierno de Lacalle Pou, como embajadora de Uruguay ante la Unesco generó agitación en todo el arco político nacional.

Desde la militancia oficialista, hubo voces que consideraron poco pertinente elegir a una persona de la oposición para ese cargo diplomático. También dentro del Partido Nacional se generó una suerte de debate interno, especialmente por el detalle de que Argimón no informó previamente a sus correligionarios acerca de la situación.

El episodio podría haber quedado en lo anecdótico, de no ser por las incendiarias declaraciones que la senadora blanca Graciela Bianchi hizo al respecto en el programa radial La pecera, conducido por Ignacio Álvarez. En dicho reportaje, Bianchi acusó a Argimón de “operar para el Frente Amplio durante los cinco años” en los que fue vicepresidenta. Y contó también que, cuando la vicepresidenta viajaba y el cargo recaía sobre ella, no le allanaba la tarea. “Me dejaba trancado el despacho y me retiraba al personal de secretaría”, señaló.

Posteriormente, en el programa de streaming Al weso, los jóvenes dirigentes nacionalistas Santiago Gutiérrez Silva y Pilar Simón cuestionaron los dichos de Bianchi.

“Con todo el respeto y aprecio que le tengo a Graciela, justo Bea no es la persona a la que le tiene que poner el ‘blancómetro’, y mucho menos ella”, señaló Simón.

Para Gutiérrez, lo expresado por Bianchi “es una barbaridad”, pero entiende que la mejor política de reducción de daños en la interna del partido es “no soplar demasiado el fuego, porque es mucho peor”. Esa política de no avivar las llamas podría explicar el silencio en la interna del partido ante las declaraciones de la legisladora.

Además, coincidió con Simón en que es “una mala idea lo del ‘blancómetro’ a una mujer como Beatriz Argimón, con una dilatada y pesada trayectoria como blanca”, cuando del otro lado “está la fe del converso”, comentó, en directa alusión al pasado de Bianchi como militante del Partido Comunista.

Quebrar una lanza

Tras las declaraciones de Simón y Gutiérrez, la exfiscal Gabriela Fossati salió en defensa de Bianchi, y se expresó de manera crítica acerca de ambos correligionarios, a los que calificó como “chicos”.

“Este es nuestro problema: todos creen poder definir quién es blanco y quién no”, escribió Fossati en la red social X.

“Graciela es un peso pesado del Partido Nacional hoy; Bea estuvo muy mal con su negociación a espaldas de su gente, y estos chicos solo dividen. Ya cansan los que se creen dueños del PN”, añadió.