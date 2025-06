“Está tratando de gil a Lacalle”: dirigentes blancos contra Bianchi por dichos de Argimón

Política

Los dirigentes nacionalistas Santiago Gutiérrez Silva y Pilar Simón cuestionaron los dichos de la senadora Graciela Bianchi contra la exvicepresidenta Beatriz Argimón, a quien acusó de haber “operado para el Frente Amplio (FA)” después de que el gobierno de Yamandú Orsi la haya designado como embajadora de Uruguay ante la Unesco.

Gutiérrez Silva, integrante del Directorio blanco, sostuvo que los dichos de Bianchi son “una barbaridad”, que “no le hace bien al partido”. “Ahora es más el lío de lo que dijo Graciela, que además es una falta de respeto y creo que tiene varias mentiras adentro. Beatriz no es ninguna operadora del FA, porque además está tratando de gil a Luis Lacalle Pou. No tiene pies ni cabeza”, afirmó este martes en diálogo con Se arregla el mundo.

Horas antes, en una entrevista con Al weso, Gutiérrez Silva y Simón coincidieron en que para integrantes con “personalidades” como la de la senadora los dirigentes deben mostrar su punto de vista en privado.

“El reparo o el rezongo es en privado, no públicamente, porque si no es peor. No estás para seguir aumentando el quilombo públicamente. Yo calculo que alguien la tiene que haber llamado y haberle dicho: ‘Bo, Grace, please’, dijo la presidenta de la Juventud del Partido Nacional.

Ambos dirigentes de la juventud nacionalista se mostraron en contra de las declaraciones de Bianchi contra Argimón. “Mala idea lo del blancómetro para una mujer como Beatriz Argimón, que tiene una dilatadísima y pesada trayectoria como blanca versus la fe de los conversos”, afirmó Gutierrez Silva.

En tanto, Simón destacó la “trayectoria” de la exvicepresidenta, quien también lideró el Directorio blanco. “Le podés cuestionar un montón de cosas, porque toda la vida ha sido cuestionada hasta dónde va con sus vínculos, pero es lo que la ha hecho una tipa tan buena en las negociaciones y las articulaciones y el vínculo que tuvo con el resto del sistema político para ser presidenta de la Asamblea General”, afirmó la dirigente de Espacio 40.

Tras la polémica por su designación, cuestionada por la falta de comunucación con la interna blanca, exvicepresidenta se reunió el pasado lunes con dirigentes del Partido Nacional.

Según supo Montevideo Portal, estuvieron presentes la presidenta del Directorio, Macarena Rubio, los senadores Álvaro Delgado, Javier García, Nicolás Olivera y el asesor Nicolás Martínez. El senador Luis Alberto Heber también estaba al tanto de la reunión, pero no puedo asistir.

En el encuentro, Argimón reconoció que hubo “un tema de comunicación a destiempo” y dio explicaciones sobre cómo fue el proceso para su nombramiento.

Los dirigentes blancos entendieron lo explicado por la exvicepresidenta y aseguraron que no hubo en ningún momento cuestionamiento a su idoneidad para el cargo.

La designación de Argimón causó revuelo en el partido, inicialmente con cuestionamientos de algunos dirigentes, entre ellos Graciela Bianchi. El anuncio de Argimón vino acompañado de más nombramientos para embajadas, entre ellas la de Portugal, que iría para la exvicecanciller colorada Carolina Ache.

El Partido Nacional analizará esta semana las venias, pero sí confirmaron a Montevideo Portal que se votará la venia pese a las diferencias o críticas que puedan tener en la interna.