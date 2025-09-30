Política

“Bienvenido a casa”: la foto de Orsi con el nuevo embajador de Estados Unidos en Uruguay

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió al nuevo embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, quien llegó al país el pasado viernes 26 de setiembre.

Cancillería compartió una imagen del mandatario junto a Rinaldi. “¡Bienvenido a casa!”, escribieron desde el gobierno al nuevo jerarca. “Trabajaremos estrechamente para fortalecer las relaciones entre Uruguay y Estados Unidos y promover oportunidades y prosperidad para nuestros pueblos”, se expresó desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El canciller Mario Lubetkin recibió este lunes, por primera vez en Montevideo, a Rinaldi, el “amigo personal” de Donald Trump. El encuentro se llevó a cabo en el Palacio Santos de la capital, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Rinaldi asumió el cargo que Heide Fulton dejó en junio pasado, después de dos años y medio de trabajo. Antes de viajar a Uruguay, Rinaldi aseguró que su labor en el país suramericano estará orientada a promover los intereses de Estados Unidos en tres áreas clave.

El embajador, que emigró desde Uruguay a Estados Unidos a los 19 años, dijo que buscará “fortalecer los lazos económicos” entre los países, “mejorar la seguridad pública en el hemisferio y trabajar con Uruguay para apoyar la democracia, los derechos humanos y confrontar el autoritarismo en la región”.

En diciembre del 2024, Trump nominó como nuevo embajador en Uruguay a Rinaldi, a quien definió como “un amigo de toda la vida” y un “gran golfista”.

“Lou es un gran golfista y estará en un país con algunos campos excelentes”, afirmó en ese momento un comunicado de su equipo de transición. “Un exitoso empresario, emprendedor y amigo de toda la vida, Lou aporta una vida de experiencia y una perspectiva única a este importante papel”, añadió Trump entonces.

En un breve video, Rinaldi se presentó a sí mismo y no ocultó en absoluto su esencia uruguaya, notoria en sus palabras y el modo en el que las decía.

“Me crie en Uruguay, tuve mi educación aquí. este paisito me dio muchas esperanzas y una educación única que me permitió abrir muchas puertas y progresar en Estados Unidos”, dijo.

Nacido en Italia en 1954, Rinaldi viajó a Uruguay con su familia cuando tenía cuatro años. Se crio en un establecimiento rural en el barrio montevideano de Colón y se recibió como tornero mecánico en la UTU.

A los 19 años emigró junto a su familia a Estados Unidos, donde se empleó en la construcción en Nueva York y acabó por crear su propia empresa, Louis Rinaldi Inc.

En 1993, Rinaldi conoció a Trump durante un partido de golf. ambos cumplen años el 14 de junio, detalle que propició una conversación que sirvió como inicio de una relación amistosa.

Antes de ser designado embajador, Rinaldi viajaba con frecuencia a Uruguay, donde sigue de cerca el desempeño de Peñarol, equipo del que es hincha.