Política

Llegó a Uruguay el “amigo personal” de Trump, quien será el nuevo embajador de EE. UU.

Montevideo Portal

Llegó a Uruguay este viernes el nuevo embajador de los Estados Unidos en el país, Lou Rinaldi, quien arribó desde Nueva York, donde reside.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había enviado la nominación al Senado estadounidense el pasado 24 de marzo. Posteriormente, la solicitud del mandatario fue aprobada el 1° de agosto por el Comité de Relaciones Exteriores.

Rinaldi juró su cargo el pasado 12 de agosto ante el Subsecretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Cart Weiland, en Washington.

Antes de tomar su vuelo a Montevideo, el nuevo embajador aseguró que los objetivos son “fortalecer los lazos económicos entre nuestros países [Estados Unidos y Uruguay], mejorar la seguridad pública en el hemisferio y trabajar con Uruguay para apoyar la democracia, los derechos humanos y confrontar el autoritarismo en la región”.

Rinaldi presentará sus Cartas Credenciales al presidente de la República, Yamandú Orsi. De esa manera, quedaría habilitado formalmente para comenzar su tarea al frente de la embajada.

El pasado 23 de setiembre, el nuevo embajador visitó a su “amigo personal” Donald Trump en la oficina Oval de la Casa Blanca.

Rinaldi es un reconocido empresario en Nueva York, fundador y presidente de Louis Rinaldi Inc, una compañía familiar especializada en construcción vial, pavimentación y obras de infraestructura municipal y comercial desde 1990. Bajo su liderazgo, la empresa pasó de ser un emprendimiento para consolidarse como un referente en la ejecución de proyectos.

Más allá de su trayectoria empresarial, Rinaldi mantiene una estrecha relación con Uruguay, país en el que creció y donde cursó estudios en la Universidad del Trabajo del Uruguay entre 1970 y 1973. Esa experiencia es un aspecto clave en su rol diplomático. Residente en el condado de Westchester en Nueva York, donde vive con su esposa Lorie desde hace 50 años y donde educó a sus cuatro hijos.

Montevideo Portal