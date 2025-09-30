Contenido creado por Gerardo Carrasco
Locales

Uno de nosotros

Luis “Lou” Rinaldi, nuevo embajador de USA, es tornero de Colón e hincha de Peñarol

Criado en Montevideo, emigró a “los states” y se hizo amigo de Trump. Su presentación en video supura “uruguayez” por los cuatro costados.

30.09.2025 09:04

Lectura: 3'

2025-09-30T09:04:00-03:00
Compartir en

El canciller Mario Lubetkin recibió este lunes por primera vez en Montevideo al nuevo embajador de Estados Unidos, Luis, Luigi o Lou Rinaldi, quien le entregó las Cartas Figuradas. El encuentro se llevó a cabo en el Palacio Santos de la capital, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Rinaldi arribó el viernes a Montevideo para convertirse en el nuevo embajador de Estados Unidos en Uruguay, luego de que Heide Fulton dejara dicho cargo en junio pasado, después de dos años y medio de trabajo. Más allá de esto, aún no le presentó sus Cartas Credenciales al presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

Antes de viajar a Uruguay, Rinaldi aseguró que su labor en el país suramericano estará orientada a promover los intereses de Estados Unidos en tres áreas clave.

“Fortalecer los lazos económicos entre nuestros países, mejorar la seguridad pública en el hemisferio y trabajar con Uruguay para apoyar la democracia, los derechos humanos y confrontar el autoritarismo en la región”, puntualizó.

En diciembre del año pasado, el entonces presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nominó como nuevo embajador en Uruguay a Rinaldi, a quien definió como “un amigo de toda la vida” y un “gran golfista”.

“Lou es un gran golfista y estará en un país con algunos campos excelentes”, afirmó en ese momento un comunicado de su equipo de transición. “Un exitoso empresario, emprendedor y amigo de toda la vida, Lou aporta una vida de experiencia y una perspectiva única a este importante papel”, añadió Trump entonces.

Ayer, en un breve video, Rinaldi se presentó a sí mismo y no ocultó en absoluto su esencia uruguaya, notoria en sus palabras y el modo en el que las decía.

“Me crie en Uruguay, tuve mi educación aquí. Este paisito me dio muchas esperanzas y una educación única, que me permitió abrir muchas puertas y progresar en Estados Unidos”, dijo.

Nacido en Italia en 1954, Rinaldi viajó a Uruguay con su familia cuando tenía cuatro años. Se crio en un establecimiento rural en el barrio Montevideano de Colón y se recibió como tornero mecánico en la UTU.

A los 19 años emigró junto a su familia a Estados Unidos, donde se empleó en la construcción en Nueva York y acabó por crear su propia empresa, Louis Rinaldi Inc.

En 1993, Rinaldi conoció a Donald Trump durante un partido de golf. Ambos cumplen años el 14 de junio, detalle que propició una conversación que sirvió como inicio a una relación amistosa.

Antes de ser designado embajador, Rinaldi viajaba con frecuencia a Uruguay, donde sigue de cerca el desempeño de Peñarol, equipo del que es hincha.