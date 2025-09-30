Locales

Luis “Lou” Rinaldi, nuevo embajador de USA, es tornero de Colón e hincha de Peñarol

El canciller Mario Lubetkin recibió este lunes por primera vez en Montevideo al nuevo embajador de Estados Unidos, Luis, Luigi o Lou Rinaldi, quien le entregó las Cartas Figuradas. El encuentro se llevó a cabo en el Palacio Santos de la capital, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Rinaldi arribó el viernes a Montevideo para convertirse en el nuevo embajador de Estados Unidos en Uruguay, luego de que Heide Fulton dejara dicho cargo en junio pasado, después de dos años y medio de trabajo. Más allá de esto, aún no le presentó sus Cartas Credenciales al presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

Antes de viajar a Uruguay, Rinaldi aseguró que su labor en el país suramericano estará orientada a promover los intereses de Estados Unidos en tres áreas clave.

?????????? El canciller @MinLubetkinUy recibió #hoy las cartas figuradas presentadas por el embajador de Estados Unidos de América, Luigi Rinaldi. pic.twitter.com/tDrhlmo94Z — Cancillería Uruguay ???? (@CancilleriaUy) September 29, 2025

“Fortalecer los lazos económicos entre nuestros países, mejorar la seguridad pública en el hemisferio y trabajar con Uruguay para apoyar la democracia, los derechos humanos y confrontar el autoritarismo en la región”, puntualizó.

En diciembre del año pasado, el entonces presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nominó como nuevo embajador en Uruguay a Rinaldi, a quien definió como “un amigo de toda la vida” y un “gran golfista”.

“Lou es un gran golfista y estará en un país con algunos campos excelentes”, afirmó en ese momento un comunicado de su equipo de transición. “Un exitoso empresario, emprendedor y amigo de toda la vida, Lou aporta una vida de experiencia y una perspectiva única a este importante papel”, añadió Trump entonces.

Ayer, en un breve video, Rinaldi se presentó a sí mismo y no ocultó en absoluto su esencia uruguaya, notoria en sus palabras y el modo en el que las decía.

???? ¡Hola, Uruguay! ????



Compartimos el primer mensaje del Embajador de los Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, quien llegó hace unos días al país. pic.twitter.com/6HQ9kT3F2k — U.S. Embassy Uruguay (@usembassyMVD) September 29, 2025

“Me crie en Uruguay, tuve mi educación aquí. Este paisito me dio muchas esperanzas y una educación única, que me permitió abrir muchas puertas y progresar en Estados Unidos”, dijo.

Nacido en Italia en 1954, Rinaldi viajó a Uruguay con su familia cuando tenía cuatro años. Se crio en un establecimiento rural en el barrio Montevideano de Colón y se recibió como tornero mecánico en la UTU.

A los 19 años emigró junto a su familia a Estados Unidos, donde se empleó en la construcción en Nueva York y acabó por crear su propia empresa, Louis Rinaldi Inc.

En 1993, Rinaldi conoció a Donald Trump durante un partido de golf. Ambos cumplen años el 14 de junio, detalle que propició una conversación que sirvió como inicio a una relación amistosa.

Antes de ser designado embajador, Rinaldi viajaba con frecuencia a Uruguay, donde sigue de cerca el desempeño de Peñarol, equipo del que es hincha.