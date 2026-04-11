“Antipolicía”: Larrañaga Vidal apuntó contra Negro y dijo que su padre “ponía el pecho”

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Jorge Larrañaga Vidal se refirió al contexto de la seguridad del país y comparó la gestión del Frente Amplio con la de Luis Lacalle Pou.

En el marco de la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, la cual estuvo a cargo del colorado Pedro Bordaberry, el dirigente del Partido Nacional se refirió a la gestión del actual gobierno y cuestionó los resultados.

“A Negro le da miedo salir a la calle, lo puedo llegar a entender: la inseguridad ha hecho que mucha gente sienta terror de salir de su casa”, mencionó, en referencia a que el jerarca “no sale a la calle”.

Ante esto, se refirió a la gestión de su padre, Jorge Larrañaga. Afirmó que el exministro recibía llamados telefónicos a las cuatro de la mañana y pese a la hora, se hacía presente en operativos, ya que “eso era ponerle el pecho a la situación y respaldar a la Policía”.

Por otro lado, Larrañaga Vidal afirmó que Negro “ha sido históricamente un fiscal antipolicía” y recordó un episodio ocurrido en 2020, cuando el hoy jerarca intervino en un caso en el que se acusaba a un efectivo policial de haber propinado una golpiza. “Las cámaras de los propios policías demostraron que el hecho denunciado no había ocurrido”, detalló. Sin embargo, señaló que Negro manifestó su “molestia” porque desde la cartera se difundieron los videos del hecho para “defender a la Policía”.

“¿Y ahora cómo hace para que le tengan confianza? ¿Cómo puede ganarse el respeto de los policías alguien que siempre estuvo del lado contrario? Tan lejos está de la policía que no le avisó a Orsi que habían matado a un efectivo en el Cerro y este salió a decir que no tenía ni idea”, agregó.

Sobre el Plan Nacional de Seguridad, el cual fue presentado hace algunas semanas por el gobierno, el dirigente nacionalista afirmó: “No pueden exhibir ninguna medida exitosa. Deberían haber aprendido algo después de que la gente los sacó del gobierno por haber destrozado la seguridad pública durante 15 años consecutivos”.

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