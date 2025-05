“A término”: la triste declaración de Lucia Topolansky sobre la salud de Mujica

Política

En cada elección desde la restauración democrática, el referente emepepista José Mujica mantuvo una característica marcante: madrugaba para votar y era de los primeros en llegar a su circuito, en ocasiones ganado de mano a los funcionarios encargados de abrirlo.

Ayer, Mujica estuvo ausente en las elecciones departamentales. No fue a votar ni hizo declaraciones.

Esta ausencia se debió al deterioro de la salud de Mujica, quien se encuentra en cuidados paliativos debido a un cáncer terminal.

Fue el propio Mujica quien en abril de 2024 reveló que padecía cáncer de esófago, mal que superó luego de un intenso ciclo de radioterapia. Sin embargo, en enero de este año el veterano político reveló —sin vueltas ni paños tibios— que el tumor había hecho metástasis en el hígado y que no había nada que hacer. “Estoy condenado, hasta acá llegué”, dijo.

Sin embargo, hasta hace algunas semanas el exmandatario mantuvo una moderada agenda pública e hizo declaraciones, pero ahora su estado ya no le permite mantener esa situación.

“Íbamos a hacer el esfuerzo de ir a votar, pero el traslado en el vehículo era mucho para él y la médica le recomendó que no fuera”, dijo su esposa, Lucía Topolansky, a la periodista Marcela Cuadrado, de Radio Sarandí.

La exvicepresidenta afirmó que se está ante “una situación terminal” y recordó que Mujica “está con cuidados paliativos”, y la prioridad es evitar el sufrimiento.

“Yo estoy hace más de 40 años con él y voy a estar hasta el final; eso fue lo que prometí. Lo que tratamos de hacer es reservar la intimidad de nuestra familia, pero con un personaje como Pepe es medio imposible”, aseguró. Además, recalcó que desde ele entorno de Mujica procuran que en estos días reciba a la gente “que él quiere recibir”.

Ayer, el secretario de Presidencia, Alejandor Sánchez, se refirió en rueda de prensa a la salud de Mujica. "A veces está mejor, otras veces un poco más dolorido. Lo estamos acompañando", expresó.

"Él siempre dice que quiere llegar a los 90 años, y está a pocos días de lograrlo. Lo importante es que está rodeado de afecto y que se mantiene con la lucidez y la templanza que siempre lo caracterizó", añadió Sánchez acerca de la fecha de cumpleaños de Mujica, que se celebrara el 20 de mayo.

También el presidente, Yamandú Orsi, dedicó unas palabras al difícil trance que atraviesa el referente del MPP.

“Es un estado delicado, no puede moverse; estamos todos tratando de cuidarlo y de que no haga cosas que lo puedan perjudicar. Todos debemos aportar para que la dignidad sea la clave en todas las etapas de la vida. No hay que enloquecerlo, hay que dejarlo tranquilo”, dijo.