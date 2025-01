“Estoy condenado, hasta acá llegué”: Mujica informó que su cáncer se expandió en el cuerpo

Política

La edición de este jueves del semanario Búsqueda incluye en sus páginas una noticia quizá esperada, pero no por eso menos impactante: el expresidente José Mujica reveló que su cáncer se expandió y que no puede esperar otra cosa que la muerte.

Mujica recibió a un periodista de la citada publicación el pasado martes, y sus dichos están recogidos en una nota sin firma. En ella se informa que, con los ojos llenos de lágrimas, el veterano líder frenteamplista reveló la inminencia de su final.

“Me estoy muriendo”, dijo sin paños calientes. “El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, detalló.

La crónica detalla que el diálogo mantenido con Mujica no puede calificarse como entrevista, debido a que ya no quiere darlas, así como tampoco se someterá a más tratamientos, debido a que estos solo implicarían “sufrir al pedo”.

“Que me pichicateen y, cuando me toque morir, me muero. Así de simple como te lo digo [...]: estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué”, expresó.

“Todos los días ando un poquito en el tractor, aunque sea simbólico, y estoy acomodando las cosas para los que van a quedar acá en la chacra. Compré un tractor nuevo a US$ 28.000. Para los que van a quedar acá, para que vivan. Quiero dejarles fierros nuevos. No tengo hijos, pero igual voy a dejar descendencia”, señaló Mujica.

La chacra en la que vive está a nombre de él y de su esposa, Lucía Topolansky, y cuando ambos falten pasará a ser propiedad del MPP.

“Lucía es un ser superior y estoy acá todavía gracias a ella”, sostuvo.