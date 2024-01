La dura crítica de Elon Musk a Boeing tras accidente en vuelo de Alaska Airlines

A raíz del incidente del avión de Alaska Airlines ocurrido la semana pasada, en el que un avión tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia por una puerta que se rompió en pleno vuelo, Elon Musk emitió una advertencia a Boeing —compañía de la aeronave del vuelo accidentado— después de que supuestamente priorizaran la contratación de personal diverso, equitativo e inclusivo (conocido como DEI en inglés) en los últimos años.

En una publicación de X (antes Twitter) el miércoles, el multimillonario cuestionó las prioridades de Boeing y cómo podrían impactar a los clientes. “¿Quieren volar en un avión donde priorizan la contratación de DEI sobre tu seguridad? Eso está sucediendo", escribió Musk, según consignó el portal Fox Business.

Do you want to fly in an airplane where they prioritized DEI hiring over your safety? That is actually happening. https://t.co/FcTyzZD0uW