EE.UU. ordenó inmovilizar temporalmente algunos Boeing 737 Max tras incidente con un avión

La agencia federal de la aviación estadounidense (FAA, en inglés) ordenó este sábado la "inmovilización temporal" de determinados Boeing 737 MAX 9 operados por aerolíneas estadounidenses o en territorio estadounidense tras el incidente con una aeronave que perdió parte de su fuselaje en pleno vuelo.

A través de un comunicado, la FAA informó que en breve se emitirá una Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia (EAD) que requerirá que los operadores inspeccionen las aeronaves antes de realizar nuevos vuelos.

"Las inspecciones requeridas durarán entre cuatro y ocho horas por avión", apuntó la agencia federal, que estimó en 171 los aviones afectados en todo el mundo.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) está investigando lo sucedido y ha trasladado a la zona varios equipos para determinar las causas de un incidente que no registró heridos.

La decisión de la FAA se produce horas después de que una de estas aeronaves perdiera parte de su fuselaje en pleno vuelo, aunque pudo aterrizar a salvo en el aeropuerto de Portland.

"El vuelo 1282 de Alaska Airlines regresó sano y salvo al Aeropuerto Internacional de Portland alrededor de las 17:00 hora local el viernes 5 de enero (22:00 de Uruguay), después de que la tripulación informara de un problema de presurización. “El avión se dirigía al aeropuerto internacional de Ontario, en California", apuntó la agencia en un comunicado tras lo sucedido.

The FAA is requiring immediate inspections of certain Boeing 737 MAX 9 planes before they can return to flight.



