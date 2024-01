Alaska Airlines inmovilizó sus aviones Boeing 737-9 tras aterrizaje de emergencia

La aerolínea estadounidense Alaska Airlines decidió inmovilizar sus aviones Boeing 737-9 después de que una aeronave con 177 personas a bordo tuviera que realizar el viernes un aterrizaje de emergencia tras perder una ventanilla.

“Tras el incidente de esta noche en el vuelo 1282, decidimos dejar temporalmente en tierra nuestra flota de 65 aviones Boeing 737-9 como medida de precaución”, anunció el director de Alaska Airlines, Ben Minicucci, en un comunicado. “Ningún avión volverá a volar hasta que se hayan completado todas las inspecciones de mantenimiento y seguridad”, añadió, estimando que esto llevaría unos días.

El vuelo 1282 de Alaska Airlines despegó de Portland, Oregón, en el noroeste de Estados Unidos, el viernes a las 17:00 locales (22:00 de Uruguay), pero tuvo que regresar poco después tras señalarse “un problema de presurización”, explicó la agencia federal de aviación civil (FAA) en la red social X (antes Twitter).

Imágenes publicadas en las redes sociales muestran una ventanilla rota y máscaras de oxígeno colgando del techo del aparato.

NEW: A piece of the wall on an Alaska Airlines flight popped off mid-flight as the plane was traveling from Portland to Ontario, California.



This is terrifying.



After about 35 minutes into the flight, the side panel of the plane came off, reportedly sucking out passengers’… pic.twitter.com/7lDTgAPF1h