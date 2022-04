Algunos planteos de Cabildo sorprendieron “para bien” al vicepresidente del PIT-CNT

En Perspectiva

El pasado jueves, una delegación de Cabildo Abierto (CA) encabezada por el senador Guido Manini Ríos se reunió con el secretariado ejecutivo del PIT-CNT en un encuentro marcado por la agenda económica del país.

Tras la cita, el legislador sostuvo que hubo “puntos de coincidencia”, mientras que el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, reconoció que hubo “acuerdos” pero también “diferencias”.

Al respecto, el vicepresidente del PIT-CNT, José Lorenzo López, dialogó con En Perspectiva sobre este encuentro.

López manifestó que algunos de los planteos realizados por la fuerza política lo “sorprendieron para bien”. Por ejemplo, la posición que mantienen con respecto a una modificación del impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF). “Ellos lo consideran, como lo consideramos nosotros, más que un impuesto a la renta un impuesto al trabajo y lo que plantean ellos —y que le han hecho llegar al equipo económico del Gobierno— es una propuesta de modificar el IRPF para que no haya un impuesto al trabajo, sino realmente un impuesto a la renta” que “pague más realmente el que tiene más y no el que trabaja o gana más”; es decir, que “realmente sea un impuesto a la renta donde el que tiene más debería volcar más recursos a la sociedad y no directamente que sea el impuesto al trabajo el que esté siendo la mayor parte de la recaudación por parte de las arcas del Estado”, comentó el sindicalista.

En esta línea, apuntó que sobre esa materia hay una “posición histórica” del movimiento sindical que va “en el mismo sentido” de lo planteado por Cabildo Abierto. A su entender, además, “que lo diga un sector del gobierno y que, todavía, sea CA, a mí al menos me sorprendió”, expresó.

Por otro lado, otro punto de coincidencia entre ambos fue la recuperación salarial tanto del sector público como privado, detalló López.

Cabildo Abierto, si bien coincide con las medidas del Gobierno de aumentar en 2 % los salarios públicos y 3 % las pensiones, “entiende y coincide con la posición del movimiento sindical de que eso debería imputarse a la recuperación de la pérdida salarial —en el caso de públicos— y no a otro ítem que puede ser el componente de inflación proyectada o el correctivo, porque entienden de que el compromiso asumido por el gobierno es recuperar el salario”, profundizó el también secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE). Por tanto, el partido político considera que “está bien” el reclamo del PIT-CNT de que “eso se impute a absorber la pérdida que ha tenido el sector público, que está entre un 6 y 8 %”, agregó.

En este marco “quedó abierta la posibilidad de diálogo”, dijo López a los periodistas de En Perspectiva. Al respecto, señaló que le solicitaron a Cabildo Abierto establecer que el encuentro “no sea nada más que para generar un hecho político” y que el partido defina “hasta dónde estaba dispuesto a profundizar en estas cuestiones” de coincidencias con la central sindical. Manini soslayó que ellos estarían dispuestos a “avanzar en estas discusioens”, pero que “no escapa al juego político” en donde “en determinados momentos hay que negociar y tomar decisiones”.

Problemas a la interna

Más allá del encuentro con Cabildo en sí, López también se refirió a la postura de algunos sindicatos que se opusieron a la instancia desde un principio.

El vicepresidente del PIT-CNT afirmó que “por supuesto” que se debatió antes de tomar la decisión final. “Una mayoría importante” optó por aceptar la invitación de CA para tener la reunión, dijo, mientras que otros “compañeros, que representan una minoría, tuvieron una visión diferente”.

Así, se refirió a la existencia de un artículo en el estatuto de la central de trabajadores que establece que las decisiones orgánicas “no deberían ser cuestionadas públicamente”, por lo que “puede haber una contradicción” con dicha norma.

No obstante, aclaró que eso será parte de otro debate interno. “En el próximo secretariado ejecutivo, cuando se haga el informe de la reunión y (su) evaluación, seguramente este tema va a estar puesto en debate”, concluyó.