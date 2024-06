Básquetbol

Santiago Vidal no presentó denuncia contra Granger y el fiscal Romano archivó la causa

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Santiago Vidal, base de Aguada que recibió gestos amenazantes de parte de Jayson Granger, de Peñarol, no realizó denuncia contra su colega, por lo que el fiscal Fernando Romano, que estaba llevando la causa, decidió archivarla debido a que no puede aplicarse el delito, según informaron fuentes del caso a FútbolUy.

De esta manera, Granger, que ayer declaró ante la Unidad de Violencia en el Deporte y hoy en Fiscalía, no tendrá ningún perjuicio legal. Ahora solo resta saber que represalias puede tener a nivel deportivo, ya que fue denunciado por el Comité Ejecutivo de la Federación Uruguaya de Basket Ball (FUBB).

Granger ayer emitió un comunicado y acusó a Vidal: “No estoy acostumbrado a lidiar con el racismo y ciertas situaciones que no deberían de darse adentro de una cancha”. Y hoy añadió: “En muchas canchas recibí insultos racistas, pero mi reacción en el partido pasado no fue apropiada y puede ser mal interpretada. Que el lunes sea una fiesta deportiva y en paz”.

Esta es la gran polémica de la noche. ¿Qué opinión te merece la actitud que Jayson Granger, el crack de @BasketCAPuy y de la selección uruguaya, tuvo hacia Santiago Vidal? pic.twitter.com/OQnVdiCjqH — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) June 7, 2024

