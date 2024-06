Básquet: los gestos amenazadores de Jayson Granger a Santiago Vidal tras Aguada-Peñarol

Básquetbol

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La segunda final de la Liga Uruguaya de Básquetbol acabó en triunfo 97-90 de Aguada sobre Peñarol como local, pero nuevamente, al igual que el domingo pasado, tuvo un final caliente. Aquella vez, en el Palacio, cayeron proyectiles desde la tribuna hacia los jugadores aguateros cuando estaban festejando la victoria, pero lo de anoche fue más allá.

Y es que durante todo el partido, se produjo un cruce entre Jayson Granger, de Peñarol, y Santiago Vidal, de Aguada, quienes discutieron mucho entre ellos. Al cierre del primer tiempo tuvieron un cruce y todo se agravó en el último cuarto, cuando el aurinegro le pegó un codazo en el pecho al aguatero que fue sancionado con falta antideportiva.

Luego de eso, discutieron y minutos más tarde Vidal le festejó una falta recibida en la cara, que caldeó aún más el ambiente. En los lanzamientos de libres, se volvieron a cruzar y todo empeoró cuando terminó el partido, porque volvieron a discutir, pero esta vez el jugador carbonero le hizo gestos de disparos con sus manos y luego se la pasó por el cuello, algo que indignó a muchos en redes sociales con la viralización del video.

Tras el partido, Vidal dijo a VTV: “Atrás de los deportistas hay familias. Prefiero no hacer declaraciones que no sumen. Los dos estamos casados, tenemos hijos, tenemos padres. A veces el mensaje que vos das hiere a los que uno tiene alrededor”. Cabe destacar que no hubo denuncia de los árbitros porque no vieron la incidencia, pero podría haber sanción de la Federación.

Se volverán a ver las caras el próximo lunes 10 a las 21:15 en el Palacio Cr. Gastón Güelfi y luego el viernes 14 en cancha de Aguada. En caso de ser necesario (el aguatero está 2-0 arriba y precisa ganar cuatro para ser campeón), a partir del quinto juego la serie se trasladará al Antel Arena.

Esta es la gran polémica de la noche. ¿Qué opinión te merece la actitud que Jayson Granger, el crack de @BasketCAPuy y de la selección uruguaya, tuvo hacia Santiago Vidal? pic.twitter.com/OQnVdiCjqH — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) June 7, 2024

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy