Granger se disculpó, pero acusó a Vidal: “No estoy acostumbrado a lidiar con el racismo”

Jayson Granger emitió un comunicado este viernes al mediodía sobre los gestos que le hizo a Santiago Vidal anoche luego del partido que Peñarol perdió 97-90 frente a Aguada por la segunda final de la Liga Uruguaya de Básquetbol, pero además de disculparse acusó al base aguatero de racismo.

“Me gustaría pedir disculpas por cómo perdí los nervios en el partido de ayer. No estoy acostumbrado a lidiar con el racismo y ciertas situaciones que no deberían de darse adentro de una cancha de basketball”, comenzó diciendo, y añadió: “Es algo que nunca viví en mis 20 años como profesional. A pesar de todo, no justifica mis faltas de respeto y mi salida de tono. Pido disculpas a los aficionados y a mi familia”.

Según confirmaron fuentes de Fiscalía a FútbolUy, el fiscal Fernando Romano actuó de oficio y citó a declarar a los dos involucrados: Granger por los gestos y Vidal como víctima. Primero declararán ante la Policía en el día de hoy y luego en Fiscalía, que será antes del próximo partido (se intentará que sea mañana o el domingo), fijado para el lunes 10 a las 21:15 horas.

