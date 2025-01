Ruglio: el “nombre interesantísimo” de Abaldo, la venta de Damián García y otras salidas

Fútbol uruguayo

Peñarol ya tiene su plantel armado de cara a la temporada 2025, pero estarán atentos a “oportunidades de mercado” para seguir reforzando al equipo de Diego Aguirre, quien destacó el hecho de haber mantenido “una base importante” de los que fueron campeones uruguayos y semifinalistas de Copa Libertadores.

Ignacio Ruglio, presidente del club, aseguró este jueves luego del partido amistoso en el Campeón del Siglo frente a San Lorenzo que está “conforme” con el periodo de pases que han realizado hasta el momento y aclaró: “El plantel está armado y no tenemos apuro porque tenemos todas las líneas completas. Línea por línea lo tenemos como queremos”.

“En los laterales los tenemos cubiertos, en la mitad de la cancha tenemos a [Eduardo] Darias, Nacho Sosa, Tomás Olase y Rodrigo Pérez, por las puntas tenemos, los nueves los tenemos y viene [David] Terans ahora. El plantel está armado y vamos a esperar a las oportunidades de mercado”, ahondó.

“Creemos que ya es el tiempo de Nahuel Herrera y hoy lo demostró: se tiene fe y filtra pelotas. Muchos clubes de Primera del fútbol uruguayo lo pidieron, pero Diego [Aguirre] dijo que era tiempo de él”, señaló en Radio Universal 970 AM, y aseguró que Guillermo de Amores “no va a salir” pese a rumores.

Adrián Toto Fernández “es muy posible que vaya a Racing [de Argentina] porque lo necesita”: “El tema es que está acá a préstamo; no podemos hacer un préstamo de un préstamo, entonces debería volver a San Telmo o Peñarol comprar la ficha, es lo que estamos estudiando”.

“Probablemente se venda” a Damián García, por quien “hay varias ofertas que están cerca”, mientras que por Pedro Milans “no hay nada concreto”: “Hubo alguna cosa de Brasil, pero no avanzó”.

Nahuel Acosta viaja en la jornada de hoy a Bolivia para cerrar su incorporación a Blooming a préstamo y Martín Gianoli “seguramente salga en los próximos días”, con Cerro Largo y Platense de Argentina como principales interesados.

Y cerró hablando de la posibilidad de traer a Matías Abaldo, quien sufre problemas personales y podría salir de Gimnasia y Esgrima La Plata: “Como nombre es interesantísimo. Mañana [este viernes] me reúno con el Chino [Edgardo Lasalvia] por temas de Damián, pero no lo hablé tampoco con Diego Aguirre. Mañana me enteraré”.

