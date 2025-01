Fútbol Internacional

“Quiero que no se lastime”: preocupación por Matías Abaldo, quien “no está siendo feliz”

Medios argentinos informaron este miércoles que Matías Abaldo no iba a jugar con Gimnasia y Esgrima La Plata por la noche frente a Defensor Sporting por problemas de índole personal y este jueves se confirmó que no la está pasando bien en el Lobo, motivo por el cual incluso abandonó la concentración del plantel.

El extremo de 20 años, campeón del mundo sub-20 con la selección uruguaya en 2023, se comunicó con su representante, Edgardo Chino Lasalvia, y le transmitió la situación que está atravesando. “Tiene una mochila que no está sabiendo llevar”, dijo el agente a Quiero fútbol de radio Sport 890.

“Me enteré por él lo que le estaba pasando. Me llamó a decirme que se iba a ir de la concentración porque no la estaba pasando bien, no está feliz, está sufriendo”, comentó, y antes había dicho a Deportivo 1270 de Radio Provincia de La Plata que Abaldo ahora “está contenido por su familia y en las próximas horas será atendido por un psiquiatra”.

“Estoy convencido que las lesiones no ayudaron a que esté bien, también creo que yo tendría que haber estado un poco más cerca”, dijo, y añadió: “Hablo todo el tiempo con Matías, estamos preocupados, no queremos que le pase lo del Morro García o lo de Mathías Acuña, que por no darles bola se pusieron una cuerda en el cuello y dejaron de existir. La salud mental es fundamental”.

Primero se rumoreó desde Argentina que habría abandonado la concentración por temas económicos con respecto a su pase, pero Lasalvia negó todo eso: “Que la gente de Gimnasia se quede tranquila por la parte económica porque no va a perder. Les vamos a devolver el dinero necesario. En todo caso pierdo yo. Acá lo importante es la salud mental, lo humano, la persona. El dinero va y viene. Me interesa que Matías no se lastime, quiero verlo feliz. Si quiere dejar el fútbol, lo voy a apoyar”.

“Vamos a rodear a Matías de los tres o cuatro amigos de verdad que tiene para ayudarlo. Cuando sos jugador de fútbol te rodean muchas personas que no te quieren bien… Muchas veces esas situaciones no se pueden manejar”, indicó, y cerró: “Está sintiendo que no es feliz entrenando ni jugando. Él se ve en el debe y no está sabiendo bancar la presión que él mismo se pone. Quiere dejar feliz a la madre”.

En las próximas horas, Lasalvia se reunirá con Mariano Cowen, presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, para ver los pasos a seguir. Abaldo cerró el 2024 con tres goles y tres asistencias en 24 partidos jugados, pero en octubre sufrió una lesión en el pubis que lo marginó hasta fin de año.

