Diego Aguirre: por qué se fue contento pese a perder, el once para el clásico y el mercado

Peñarol perdió 1-0 frente a San Lorenzo este jueves en el estadio Campeón del Siglo en su segundo partido amistoso de la pretemporada y ya comenzó a apuntar al clásico del próximo lunes frente a Nacional en el Centenario. Pese a la caída, Diego Aguirre aseguró que se fue contento por lo mostrado por el equipo.

“Nos vino muy bien este partido, se jugó con buen ritmo. Como en todo partido de pretemporada, con cosas que me gustaron y con otras que tenemos que mejorar, pero es parte del proceso de preparación. Me voy muy contento con la exigencia que tuvo el partido”, dijo el entrenador carbonero en conferencia de prensa.

“Tenemos un plantel muy competitivo, también vamos a sumar a David Terans, Gastón Silva y hoy empezó [Martín] Campaña. Formamos un plantel muy bueno, mantuvimos una base importante y da para tener cierta tranquilidad porque son jugadores que ya están probados, sabemos que rinden y son muy competitivos. Hay que seguir preparándose y estar de la mejor manera para cuando empiece la competencia oficial”, añadió.

Con respecto a errores puntuales de sus jugadores en el partido, como el gol recibido, señaló: “Está bueno que estas cosas pasen en este tipo de partidos en los que el resultado no es lo más importante. Marcan cosas que tenemos que mejorar, no podemos pensar que somos invencibles. Hasta viene bien que el partido de hoy haya sido complicado y hayamos perdido. Es parte del proceso de preparación”.

“Ahora tenemos dos clásicos que los vamos a tomar muy en serio, los queremos ganar”, comentó, y aseguró: “Estoy muy conforme con el plantel que tenemos y muy ilusionado con lo que podemos hacer este año”.

Sobre el posible once para el clásico, afirmó que “la base seguramente” sea la que jugó frente al equipo argentino anoche; “puede haber alguna variante, pero el equipo va a estar cercano a lo que fue el primer tiempo”.

El mercado de pases

Consultado sobre si llegarán más incorporaciones, indicó: “Todo puede pasar. El año pasado dije que estaba cerrado y después llegó alguno más. No estamos buscando jugadores porque no estamos pensando en que en alguna posición no estamos bien, estamos con dos jugadores por posición y me da mucha tranquilidad, pero eso no quiere decir que no surja algún nombre y pueda venir”.

“No está confirmado” que Damián García, quien no jugó anoche, salga del equipo: “Entrenó por la tarde junto a Javier Méndez y algún compañero más”.

Para el clásico de este lunes no hay “ninguna posibilidad” de que las caras nuevas jueguen.

Y cerró hablando de Franco Cepillo González, quien canceló su préstamo en Suiza y volvió a Peñarol en las últimas horas para recuperarse de una lesión de tobillo: “Hay que ver cómo está de su lesión. No tengo mucha información de cómo es su vínculo con el club. Hay que ver bien y tomaremos la mejor decisión”.

