Golpes, gestos y provocaciones: todas las polémicas de Washington Aguerre en Colombia

El primer año de Washington Aguerre en Colombia está llegando a su fin y con él se van un montón de polémicas, la última de ellas este jueves tras el clásico que Deportivo Independiente Medellín (DIM), su equipo, perdió con Atlético Nacional por 2-1.

Tras el partido, Matheus Uribe, volante del Verdolaga, le propinó una patada a Aguerre, quien reaccionó tomándolo del cuello con una llave y dándole golpes en el rostro. El uruguayo Camilo Cándido, en su afán por separar, también fue agredido.

Al calmarse la situación, el arquero fue expulsado por el árbitro Wilmar Roldán en el túnel de vestuarios. Aún no se sabe la sanción que tendrá.

El día de su debut en el DIM, el 12 de febrero pasado, Aguerre recibió un insólito gol del también uruguayo Eric Krame en el empate 1-1 ante Unión Magdalena.

Al día siguiente, Krame habló de su gol y se refirió a una situación que le tocó vivir con Aguerre: “Después del partido me acerqué a él porque un amigo mío de Uruguay quería su camiseta. Se la fui a pedir, me miró medio mal y después me dijo que la iba a dar adentro. Pero después desapareció y nunca más lo vi”.

Tras eso, se volvió un referente dentro del plantel, con arengas antes de los partidos y la adoración de gran parte de la hinchada, que lo alentaba en la tribuna y en las redes sociales.

Pero volvió a ser noticia el 23 de marzo, cuando le hizo gestos a Alfredo Morelos en un clásico ante Atlético Nacional.

A los 38 minutos del partido que terminó 1-1, el exgolero de Peñarol tuvo una discusión con el atacante, del que se burló de su físico con gestos en los que levantó la camiseta para tomarse la zona abdominal.

Juan Manuel Zapata, jugador del conjunto verdolaga, criticó a Aguerre, quien “seguramente no sabe lo que es vivir un clásico de estos”: “Quiere tomar protagonismo donde no lo tiene. Está a 100 metros; no tiene nada que venir a hacer en una discusión que no le compete”.

El 14 de abril se cruzó con Hugo Rodallega en el encuentro que el DIM le ganó por 2-1 a Independiente Santa Fe.

Francisco Chaverra abrió el tanteador a los 32 minutos para el equipo en el que ataja Washington Aguerre, quien celebró el gol de cara a la hinchada local, lo que llevó a Rodallega a recriminarle su actitud.

El histórico delantero, de 39 años, ya había tenido un cruce con el artiguense por una incidencia en la que, a su entender, el guardameta exageró un contacto. Tras el gol y el reproche, Aguerre buscó el apellido de su rival en la camiseta y se sonrió de forma provocadora. El árbitro Diego Ulloa amonestó a los dos.

Luego, el 5 de mayo, Aguerre volvió a ser protagonista contra Atlético Nacional, en otro 1-1. Esta vez, tras una discusión con Kevin Viveros, el arquero hizo un gesto con sus manos, como quejándose del mal aliento de su rival.

No solo fue amonestado por el cruce previo, sino que fue multado con 284.700 pesos colombianos.

Cinco días más tarde, el DIM perdió 2-0 con Atlético Bucaramanga y Aguerre tuvo un cruce con el delantero argentino Luciano Pons, quien lo criticó luego en zona mixta: “Nos empezó a gozar con que habíamos perdido 4-0 con Racing, no tenía que ver el resultado ese, y que el martes íbamos a volver a perder en Brasil”.

Y así salió el “provocador” de Aguerre.



Posteriormente, fue elogiado por terminar el Torneo Apertura con el arco menos vencido, pero el DIM perdió la final ante Santa Fe y Alexis Zapata, jugador del campeón, denunció que en el entretiempo del partido definitorio, el arquero le lanzó un guante a la cara.

El 14 de julio Aguerre protagonizó un cruce con los hinchas de su equipo tras el empate 1-1 con Alianza.

Una vez finalizado el partido, los fanáticos le reclamaron tanto por el empate como por las finales del Apertura que su equipo perdió, y Aguerre no se calló.

Cuando el arquero se dirigía al vestuario, previo a bajar al túnel, fue insultado por los hinchas que se encontraban en la tribuna más cercana y también silbaban a todo el equipo. Aguerre evitó hacer caso omiso: se acercó al sector, respondió y tuvo que ser separado por el personal de seguridad y sus compañeros.

La última polémica de Aguerre en Colombia databa del 4 de noviembre, cuando realizó gestos e insultos a sus propios hinchas tras un gol en Copa Colombia.

Tras el agónico gol de Diego Moreno, el uruguayo se dio vuelta y les hizo el mítico gesto del “topo Gigio” a sus propios hinchas. Pero, además, los insultó: “la con*** de su madre”. Esto revolucionó las redes sociales, que se llenaron de críticas hacia el arquero uruguayo.

El ídolo Aguerre le está diciendo a la súper hinchada de Colombia que alienten, que no se escuchan o es impresión mía ???



El DIM ya no tiene chances de meterse en la final por el Torneo Finalización. Debe jugar la última fecha ante Junior, que lidera el grupo A del cuadrangular, pero Aguerre no podrá jugar ya que fue expulsado por el incidente ante Atlético Nacional de este jueves.

