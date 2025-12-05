Washington Aguerre terminó a las piñas tras perder el clásico contra Atlético Nacional

Fútbol Internacional

Este jueves se disputó el clásico de Medellín entre Atlético Nacional y DIM. De un lado, Camilo Cándido y Facundo Batista, quien no ingresó, y del otro Washington Aguerre, que terminó siendo el gran protagonista de la noche.

El partido, correspondiente a la última fecha del grupo A del cuadrangular del Torneo Finalización, terminó 2-1 a favor del Verdolaga gracias a los goles de Juan Manuel Rengifo y Alfredo Morelos; descontó Francisco Frydriszewski para el DIM.

Pero todo se descontroló tras el partido. Cuando los futbolistas se dirigían a los vestuarios, se produjo un intercambio entre Aguerre y Matheus Uribe que acabó con el arquero yendo a agredir al volante; el arquero lo tomó del cuello con una llave y se lo llevó hacia el túnel.

Todo se habría originado por una patada de Uribe a Aguerre en los testículos.

Un compañero de Aguerre intentó frenarlo, pero fue en vano. En ese momento apareció el uruguayo Cándido, quien también quiso detener al golero, pero no pudo.

Además de aplicarle una llave, Aguerre golpeó a Uribe en varias ocasiones con su otra mano. Cándido también recibió algún golpe y, según medios colombianos, Frydriszewski logró separar al ex Peñarol del colombiano.

El árbitro del encuentro Wilmar Roldán, expulsó a Aguerre, Uribe y Harlen Castillo, arquero suplente de Nacional.

“La información que tenemos es que una persona irrespetó con gestos a nuestra hinchada y una persona de nuestro club intentó hacerla respetar diciéndole que no lo hiciera. Después vino la agresión y ahí se generó un altercado entre muchas personas”, dijo Diego Arias, entrenador de Atlético Nacional.

“No puede ser que, porque un personaje quiera ensuciar, o esté incómodo no sé con quién, termine generando lo que generó”, añadió.

