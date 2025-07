Jugador de Santa Fe denunció agresión de Washington Aguerre; tuvo que intervenir seguridad

Fútbol Internacional

El pasado domingo, Independiente Santa Fe, dirigido por Jorge Bava, se consagró campeón del fútbol colombiano tras derrotar 2-1 en la final de vuelta (0-0 la ida) a Deportivo Independiente Medellín (DIM), equipo de Washington Aguerre.

Un gol del legendario delantero Hugo Rodallega, quien estaba “en una pierna”, le dio el título a Santa Fe luego de nueve años de sequía. Pero más allá de eso, el que volvió a ser noticia fue el arquero Aguerre, nuevamente por un cruce con un rival.

El duelo entre estos dos equipos ya venía picado debido a que meses atrás el golero uruguayo tuvo un enfrentamiento con el propio Rodallega, pero este domingo fue más allá y se cruzó con otro jugador.

En el entretiempo hubo un tumulto en el túnel que dirige a los vestuarios y no se entendió muy bien lo que pasó, pero tras el partido, Alexis Zapata, futbolista de Santa Fe, explicó lo sucedido, que tuvo a Aguerre como protagonista.

“Me tiró un guante en la cara. No se puede hablar antes de, como te digo, somos un grupo humilde, luchador, recibimos críticas y hoy somos justos merecedores y nos vamos con el título”, dijo el volante en zona mixta.

Por otra parte, Robinson Zapata, entrenador de arqueros del campeón, también se expresó: “Cuando yo me sumo, ya me habían dicho que Aguerre agrede con los guantes a Alexis. Realmente yo no estaba en ese momento y cuando llego veo el inconformismo de los muchachos”.

“Hugo salta la barra queriendo hablar con el cuarto árbitro, las personas de seguridad se lo impiden y yo, intentando proteger a Hugo, abrí una valla, hubo empujones... Realmente mi intención era proteger a Hugo porque lo vi bastante enervado con la situación con Aguerre que ha sido repetitiva”, añadió sobre la reyerta.

