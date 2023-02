Se espera que Microsoft anuncie este martes su nuevo navegador con la función de ChatGPT

Microsoft realizará este martes un evento especial en sus oficinas de Redmond, en el estado de Washington, donde se espera que anuncie, en conjunto con la empresa OpenAI, el lanzamiento de la nueva versión de su navegador, Bing, con una función especial, la asistencia de la inteligencia artificial ChatGPT para las búsquedas realizadas por el usuario.

La definición del evento, según informó The Verge, se dio este lunes, minutos después de que Google hiciera el anuncio oficial del lanzamiento de Bard, un chatbot que busca competir con el creado por OpenAI.

El evento se realizará a las 10:00 hora del Pacífico (15:00 en Uruguay). Aún no está confirmado el anuncio sobre ChatGPT, pero los especialistas apuntan a que ese será el eje de la convocatoria, así como la cooperación general con OpenAI.

La invitación dice que el CEO de la empresa fundada por Bill Gates, Satya Nadella, compartirá “algún progreso en unos proyectos emocionantes”, por lo que The Verge apunta que pueden esperarse varios anuncios importantes.

La ocasión sucede días después de que Microsoft anunciara la ampliación de su acuerdo comercial con OpenAI, un trato de 10 mil millones de dólares que consiste en ser el único socio en materia de almacenamiento en la nube de la empresa especializada en inteligencia artificial.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, subió este lunes una foto junto a Nadella en su cuenta de Twitter con la leyenda: “¡Hola desde Redmond! Emocionado por el evento de mañana”.

hello from redmond! excited for the event tomorrow pic.twitter.com/b7TUr0ti42