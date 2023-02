Google lanza su nuevo robot de chat llamado Bard para competir con ChatGPT

Google lanzó este lunes un nuevo chat creado por inteligencia artificial (IA) llamado Bard, en aparente respuesta al ChatGPT de su competidora Microsoft y que ha logrado una gran popularidad en poco más de dos meses de vida.

En una nota firmada en un blog corporativo por el máximo ejecutivo de Google y Alphabet, Sundar Pichai, este detalla que Bard ha sido hasta ahora ensayado con personas de confianza antes de abrirlo al gran público “en las próximas semanas”.

Sin proporcionar detalles, explica que Bard toma su información de la web “para proveer respuestas frescas y de alta calidad”, y apunta que puede ser usado con propósitos creativos pero también meramente informativos, y da algunos ejemplos: serviría a un niño de nueve años para entender el supertelescopio James Webb o para saber más de los mejores goleadores del fútbol actual.

Otros usos del chat Bard podrían ser, según la nota emitida por Pichai, planear para un amigo un “baby shower” (fiesta previa a un nacimiento), comparar dos películas nominadas a los Óscars o diseñar un menú de acuerdo con los alimentos disponibles en una heladera.

4/ As people turn to Google for deeper insights and understanding, AI can help us get to the heart of what they're looking for. We're starting with AI-powered features in Search that distill complex info into easy-to-digest formats so you can see the big picture then explore more pic.twitter.com/BxSsoTZsrp