Filtraciones sugieren que Microsoft puede estar preparando el chatbot de IA de Bing

Tecnología

Tras la difusión de capturas de pantalla, la empresa no confirmo ni desmintió.

Bing, el motor de búsqueda de Microsoft, va a incorporar en las próximas semanas una nueva versión de ChatGPT, la popular herramienta de inteligencia artificial (IA), que además prepara el lanzamiento de una aplicación móvil, según adelantó este miércoles el medio estadounidense Semafor.

Tal como informáramos, Microsoft anunció en enero una inversión “de miles de millones” de dólares en la empresa OpenAI, la creadora de este exitoso robot de chat predictivo, y ahora prevé usar su tecnología para desafiar el dominio de Google en las búsquedas en internet.

En las últimas horas, capturas de pantalla provenientes de particulares y que muestran la nueva interfaz de chatbot aparecieron en redes, mostrando un “nuevo Bing” que podría responder consultas y responderlas por mensaje de texto, así como también citar sus fuentes. Aparentemente, dos usuarios recibieron versiones de prueba del nuevo Bing y pudieron realizar (y capturar) algunas consultas. El estudiante y diseñador Owen Yin avisó a The Verge y publicó sus propios hallazgos en Medium.

El nuevo Bing de Microsoft estará ubicado en Bing.com/new o al menos la lista de espera, escribió Yin.

En ambos casos, el chatbot de Bing usa la misma IA, lo que corrobora hasta cierto punto el rumor. (Microsoft no ha confirmado ninguno de los dos como genuinos). Sin embargo, en enero, una publicación del medio The Information sugirió que un Bing impulsado por IA podría lanzarse a principios de marzo, con ChatGPT o una tecnología relacionada que también impulsa a Office. Esto fue poco antes de que Microsoft invirtiera una cantidad de dinero no revelada en OpenAI, aunque, según se informa, la cifra totaliza $ 10 mil millones durante un período de diez años.

En cualquier caso, el nuevo Bing impulsado por IA parece mostrar un poco su trabajo al analizar una consulta. En un ejemplo compartido por el usuario “Nazmul Hossain”, Bing desglosó la consulta: “¿Microsoft Bing abrió la función de chat en todo el mundo?” en los sustantivos que lo componen, luego hilvanó una respuesta basada en lo que extrajo de varias fuentes, incluidas Linkedin, MSN y Techspot, entre otras. La respuesta citó los sitios que proporcionaron las respuestas y aparentemente se vinculó a una respuesta, según informa la publicación especializada PC World.

Curiosamente, ese mismo comportamiento no se demostró en la publicación de Owen Yin. Tanto Hossain como Yin publicaron la misma captura de pantalla del “nuevo Bing”, sin embargo, con la opción de enviar un chat como una búsqueda tradicional o como una respuesta de chatbot.

Al parecer, la diferencia clave entre ChatGPT y el nuevo Bing de Microsoft es que el “conocimiento” de ChatGPT finaliza en 2021. El conocimiento de Bing será actual, afirmó Yin, lo que le permitirá responder preguntas contemporáneas.

La semana pasada, el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, dijo que la compañía planea liderar la “era de la IA” e implementar sus modelos “en nuestros productos empresariales y de consumo”.

Con la inversión de Microsoft en OpenAI, las afirmaciones de Nadella y las filtraciones publicadas, parece que Microsoft se está preparando para impulsar la IA como herramienta de búsqueda en un futuro próximo.