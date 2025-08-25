Locales

La previa de Santa Rosa: cómo estará el tiempo esta semana, según el meteorólogo Serra

Montevideo Portal

El meteorólogo José Serra adelantó cómo estará el tiempo esta última semana de agosto según su pronóstico.

En diálogo con Montevideo Portal, indicó que el temporal de Santa Rosa generará ciertas condiciones bajo las que se prevén lluvias y tormentas.

“Es en este período estacional invierno en donde nos aproximamos a otra estación más templada (estamos a menos de 30 días del inicio de la primavera). Es cuando comenzamos a recibir los primeros pulsos de aire más cálido y húmedo que al chocar contra una masa de aire más frío se produce gran actividad convectiva, con desarrollo de nubes, tormentas y lluvias”, explicó.

Según el experto, “todo lo que ocurra de tres a cinco días antes o después del 30 de agosto” será a causa del Santa Rosa.

Así, después del sábado 30, Serra señaló que habrá “un frente frío el cual provocará lluvias y tormentas”. A priori, “cabe señalar que hasta el día 29 no habrá lluvias”, sino “cielos claros a algo nubosos y temperaturas entre los 20 grados de máxima y 10 de mínima.

Montevideo Portal