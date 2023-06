Mattos sobre dichos de Ache: “Fue entreverado, no se comprende cuál fue su motivación”

970 Universal

El ministro de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), Fernando Mattos, se refirió en entrevista con 970 Noticias (radio Universal) a las declaraciones de la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache sobre el caso del narcotraficante Sebastián Marset.

“Creo que es un gran entrevero y no se explica la salida de Ache a un tema que parecía saldado. No se comprende cuál fue su motivación, pero nosotros nos respaldamos en lo que ha dicho el senador Peña”, dijo el jerarca en entrevista con 970 Noticias.

“No debería haber sido manifestado de la manera que se dijo, hay un gran entrevero a todo esto, ojalá se pueda clarificar y traer luz a un asunto que parecía resuelto”, agregó el ministro.

La subsecretaria, en entrevista con Desayunos informales (Canal 12) se refirió a su salida del Gobierno y al manejo de la información del caso Marset.

“Hubo un tema netamente político, yo decido dar un paso al costado para descomprimir una situación que se había generado por esa deliberación de mi sector por lealtad al Gobierno que integraba”, dijo, y agregó que hablar en eso entonces no era “lo más indicado”, aunque fue un momento “duro”.

“No lo voy a negar, y también el hecho de no haber salido a dar una versión propia abonó que se instalaran muchas cosas que no son ciertas, relatos que no son ciertos, que por alguna razón a mucha gente le quedó cómodo. Entonces, me parecía que en algún momento, quizás cuando bajara un poco la espuma, era bueno que se conozca mi versión”, justificó la exsubsecretaria.

Luego, sobre los chats con el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, en noviembre y su declaración en la interpelación, Ache aseguró que las capturas de pantalla fueron entregadas por ella misma a la Justicia y que no fue una “filtración” ni un hackeo a su celular. Contó que las puso a disposición de Francisco Bustillo para que colaborara con la Justicia y, posteriormente, el Frente Amplio hizo un amparo ante la Justicia para acceder a esa información.

Además, Ache aseguró que ella “no mintió en el Parlamento”: “Primero hay que ponerles contexto a las cosas. Maciel estaba hablando de una investigación que se le estaba haciendo a Marset y que [la Dirección de] Drogas le había pedido información. Todos esos detalles yo no los sabía, y cuando me refiero a los detalles [que no doy] me refiero a eso”, sostuvo.

“Yo en ningún momento dije yo no sabía quién era Marset. No soy yo la que lo digo [lo dijo Bustillo] y todos, los cuatro, y todas la personas que estuvieron en esa reunión, tenían cocimiento cabal de la totalidad de los WhatsApp entre Maciel y yo. Al momento de la interpelación, todos tenían conocimiento de esos mensajes”, apuntó la política colorada.