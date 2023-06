Bustillo respondió a Ache: “No falté a la verdad” en la interpelación sobre Marset

Política

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, habló en rueda de prensa, a la entrada de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, y respondió los dichos de la exsubsecretaria Carolina Ache, que afirmó que se había omitido información en la interpelación que se le realizó al canciller y al titular del Interior, Luis Alberto Heber, por la entrega del pasaporte al narco Sebastián Marset en agosto de 2022.

“Aprovecho entonces la ocasión para comentar al aire. En primer término, quiero ratificar lo actuado y lo dicho en ocasión de la concurrencia al Parlamento, al Senado de la República, en agosto de 2022. No falté a la verdad en esa ocasión, cuando hablamos de la tramitación del pasaporte del ciudadano Marset. Por otra parte, como ustedes recordarán, el ciudadano Marset no tenía requisitoria internacional ni causa nacional. Y, además, y es importante decirlo al aire, los ministros no participan de la tramitación de un pasaporte”, expresó el canciller.

“En este caso, quien habla no participó en la tramitación del pasaporte del ciudadano Marset, ni tan siquiera se tenía conocimiento que se estuviera tramitando el pasaporte al señor Marset entre setiembre y diciembre de 2021”, agregó.

Dijo que, además, nunca fue informado en esos tiempos que se estaba realizando ese trámite.

“Sin perjuicio de todo ello. Dispuse una administración administrativa que dio cuenta que se había actuado conforme a la legalidad, que no hubo irregularidad alguna y que, además, no hubo injerencia de clase política alguna en la tramitación de ese pasaporte”, concluyó.

En entrevista con Desayunos informales (Canal 12), Ache aseguró que ella “no mintió en el Parlamento”.

“Primero hay que ponerles contexto a las cosas. Maciel estaba hablando de una investigación que se le estaba haciendo a Marset y que [la Dirección de] Drogas le había pedido información. Todos esos detalles yo no los sabía, y cuando me refiero a los detalles [que no doy] me refiero a eso”, sostuvo la política colorada.

“Yo en ningún momento dije que no sabía quién era Marset. No soy yo la que lo digo [lo dijo Bustillo] y todos, los cuatro, y todas la personas que estuvieron en esa reunión, tenían cocimiento cabal de la totalidad de los WhatsApp entre Maciel y yo. Al momento de la interpelación, todos tenían conocimiento de esos mensajes”, apuntó la exsubsecretaria.

Bustillo compareció ante la Comisión del Senado, convocado por el senador frenteamplista Daniel Caggiani, para tratar los temas referentes a la inserción internacional del país, en particular, los acuerdos comerciales con China.

