Diputado nacionalista solicitó a la IM que cierre el zoológico y asigne nuevo destino al predio

Martín Lema hizo la solicitud formal a Daniel Martínez, tras asegurar que la IM "anunció cuatro proyectos para darle una solución definitiva" pero no ha realizado "ninguna acción concreta".

En el 2016, el diputado Martín Lema -que presentó un proyecto para crear el Instituto Nacional de Bienestar Animal y otorgarle mayor potestad para penar el maltrato animal- se comunicó con el intendente Daniel Martínez para solicitarle el cierre del zoológico de Villa Dolores y ponerse a disposición en caso de que se tome esta decisión.

En ese momento, Martínez se mostró abierto a discutir la posibilidad, y de esa instancia se concretó una reunión con el director de Animales sin Hogar, Juan Echeverría, y Juan Canessa, director de Artes y Ciencias de la Intendencia, de quien depende el zoológico.

Tras el encuentro, Canessa ratificó la voluntad de la comuna de "transformar ese predio de 7 hectáreas en un gran parque urbano" que deje atrás el "modelo victoriano" de zoológico que Villa Dolores mantenía hasta su cierre por reformas. La intención del gobierno departamental es quitar los animales exóticos del parque y que únicamente sirva como un espacio de conservación de fauna autóctona dentro del Sistema Departamental Zoológico.

Sin embargo, tanto Lema como el concejal Felipe Paullier, que visitaron el zoológico en noviembre, se mostraron preocupados por el "estado de dejadez" y la falta de concreción de los proyectos. Desde la IM explicaron que la iniciativa sigue adelante y que se encuentra en fase ejecutiva.

Ante esta situación, el diputado Lema solicitó ayer formalmente al intendente que resuelva el cierre del zoológico y le asigne un nuevo destino al predio.

En la exposición escrita, realizada a través del Parlamento, Lema recuerda que en la visita sorpresa al zoológico de Villa Dolores constataron "las malas condiciones de salubridad e higiene en la que viven los animales que allí se encuentran, así como la falta de mantenimiento del predio".



Cita luego un informe de la Comisión de Modo Ambiente y Bienestar Animal del Centro Comunal N° 5, que determinó que los animales del zoológico "padecen estados de soledad, ansiedad, superpoblación y gran estrés", y que "las modificaciones realizadas por la Intendencia han sido mínimas e insuficientes".



"Pese al estado de deterioro del zoológico, la Intendencia de Montevideo destina más de 10 millones de pesos para el mantenimiento del mismo", recuerda Lema.

Luego cita al intendente Daniel Martínez, que en marzo de 2015 dijo: "Uno dice pucha, que injusto que un animal esté encerrado ( ...) la posición que he adoptado es que no me parece que corresponda animales encerrados, creo que hay que buscar alternativas que permitan que los bichos vivan en naturaleza y en libertad y haciendo lo que quieran".

"En los últimos 3 años la Intendencia de Montevideo anunció cuatro proyectos para darle una solución definitiva al zoológico de Villa Dolores. Sin embargo. aún no se ha llevado a la práctica ninguna acción concreta. Por lo expuesto, solicitamos a la Intendencia Departamental de Montevideo que adopte todas las medidas necesarias para el cierre definitivo del zoológico de Villa Dolores y le asigne un nuevo destino a ese predio", concluye.



En conversación con Montevideo Portal, Lema agregó: "No se puede seguir especulando con el zoológico, la Intendencia debe resolver el cierre definitivo. El intendente Martinez tiene que dejar de prometer y empezar a rendir cuentas con acciones concretas".