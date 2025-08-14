Uruguay “no tiene solo 3 millones, son como 4,4”: Rada sobre su concierto para el exterior

Montevideo Portal
Ruben Rada habló sobre el concierto especial que dará para los uruguayos en el exterior en el marco del bicentenario de la independencia uruguaya. Así, el músico aseguró que le quiere “mostrar” a la gente que “uruguayos somos todos”, incluso “los que están afuera”.
“Que el Uruguay no tiene solamente tres millones, sino que son como cuatro millones cuatrocientos, que están afuera habrá un millón y pico”, expresó en rueda de prensa el artista de 82 años.
Al respecto, recordó cuando él también se vio forzado a emigrar. “Viví 25 años afuera, tengo varios documentos para vivir en esos países… Realmente extrañaba mucho a Uruguay siempre; extrañé tanto que venía todos los años”, indicó Rada.
El músico acotó que el concierto se realizó por “la paupérrima suma” de $ 120.000, pero enfatizó que “la idea no es gastar dinero”. “Yo no hago dinero con eso, lo que hago es tratar de ver si puedo emocionar a los uruguayos”, comentó.
“Me encantaría que la gente que está afuera pueda votar afuera”, añadió el cantante y compositor.
Consultado respecto a qué características tendrá este concierto, indicó que “es más corto” que uno habitual. Además, adelantó que se eligieron “los mejores temas de los que emocionan”, y cantó fragmentos de “Mi país”, “Terapia de murga” y “Cha cha muchacha” para que el público “termine bailando”.
“Creo que hicimos un concierto lindo”, finalizó Rada.
El músico se reunió con el presidente Yamandú Orsi este jueves, a quien definió como “un amigo”, y sostuvo que hablaron “de la vida [y] de la música”.
