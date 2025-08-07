Cancillería anuncia concierto de Rada para uruguayos en el exterior: cómo se proyectará

Política

En el marco del bicentenario de la independencia uruguaya, el músico Ruben Rada será el protagonista de un concierto especial para los uruguayos que el Ministerio de Relaciones Exteriores apoyó con $ 120.015, dijeron fuentes de Cancillería a Montevideo Portal.

El gobierno busca que este próximo 25 de agosto los uruguayos disfruten del concierto de Rada en todas las embajadas, consulados y misiones en el exterior del país.

Según Presidencia, el músico accedió a “grabar un concierto especial para las y los compatriotas de Uruguay y el mundo”. La grabación será compartida en la plataforma YouTube con motivo del 25 de agosto y podrá ser emitida en todos los encuentros que se realicen en el marco del bicentenario de la independencia de Uruguay. Canal 5 emitirá el concierto el 26 de agosto a las 21:00.

Desde Cancillería dijeron a Montevideo Portal que el proyecto busca que los uruguayos en el exterior “se acerquen”. Asimismo, las fuentes dijeron que Rada cubrirá “buena parte del gasto”.

Para el proyecto, el músico uruguayo y su equipo grabaron durante unas cinco horas; el Lobo Núñez, otro emblema de la cultura del candombe del país, también participó en la grabación.

El gobierno impulsó el proyecto de un fondo destinado para difundir la cultura uruguaya en el exterior y los vínculos culturales con los uruguayos en el mundo.