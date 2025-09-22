Tensión en el Sodre: reclaman que jerarca denunciado por acoso fue reincorporado

Cultura

La Asociación de Técnicos del Auditorio Nacional Adela Reta (Atanar) hizo pública su denuncia contra el director de Espectáculos, quien fuera denunciado por una trabajadora en marzo de este 2025 por acoso laboral y reincorporado nuevamente a su espacio de trabajo.

El sindicato de los técnicos del Sodre sostuvo en un comunicado que “esta medida vulnera la dignidad, la salud y los derechos de las y los trabajadores” de la sala de espectáculos y rechazó “las reestructuras impulsadas por el Consejo Directivo, que concentran el poder, desmantelan espacios construidos durante años y profundizan la precarización laboral”.

“Mientras se eliminan producciones artísticas y contratos que fortalecían la creatividad colectiva, se crean cargos de confianza con salarios desproporcionados, sin un plan claro ni una estrategia de gestión”, expresaron desde Atanar.

Según la asociación, el Auditorio “está siendo sometido a un deterioro institucional acelerado que atenta contra la cultura nacional”, así como también contra quienes sostienen “su excelencia artística y técnica”. “Exigimos respeto, transparencia y responsabilidad. Defendemos la cultura pública, el trabajo digno y la construcción colectiva que hizo grande a nuestro Auditorio”, dice el comunicado difundido por el sindicato.

En ese sentido, Atanar manifestó su “repudio ante los hechos de acoso laboral que han sido recientemente expuestos en los medios de comunicación”, en los que trascendió la denuncia a Fernando Couto.

“Lamentamos profundamente que una situación de tal gravedad haya tenido que hacerse pública para que —esperamos— comience a ser tratada con la seriedad y el compromiso institucional que requiere. Es inadmisible que en nuestros espacios de trabajo se reproduzcan prácticas que vulneran la dignidad, la salud mental y los derechos fundamentales de las personas”, expresaron.

En ese sentido, Atanar cuestionó cómo se manejó la denuncia desde la institución, ya que Couto fue reincorporado al Auditorio. El sindicato señaló que se trató de “una decisión que [considera] irresponsable y contraria a cualquier estándar mínimo de cuidado y protección en el ámbito laboral”.

“Esta preocupación se agrava al observar que, en los últimos tiempos, esta persona ha sido ubicada por el Consejo Directivo en espacios de poder cada vez más relevantes, lo que refuerza un mensaje alarmante hacia el conjunto de trabajadoras y trabajadores”, dice la misiva.

Desde el sindicato resaltaron la “relevancia y gravedad” de esta situación, así como también su “preocupación” por otro tipo de decisiones que “han contribuido al profundo deterioro del ámbito laboral”.

Atanar cuestionó que el pasado 1° de setiembre, a través de la resolución nº 778-2025, se aprobara el proyecto “Fortalecimiento de la Dirección de Espectáculos del Sodre”, a cargo del jerarca denunciado.

“Este proyecto modifica la estructura del Sodre, estableciendo una centralización de la comunicación con el Consejo Directivo. Consideramos que esta reestructura, lejos de promover una ‘democratización’ o favorecer el diálogo institucional, tiende a concentrar el poder, limitar la participación y reducir los espacios de interlocución plural, además de desarticular sistemas y espacios de trabajo construidos durante los últimos 15 años”, denunció el sindicato.

Los técnicos del Sodre insisten en que el proyecto en cuestión es “inoportuno y poco prudente”, sobre todo porque el Ministerio de Educación y Cultura lleva a cabo una investigación contra el jerarca por acoso laboral.