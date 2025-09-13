Denunciaron por acoso laboral a director del Sodre en marzo; el caso sigue abierto

Locales

El director de Espectáculos del Sodre, Fernando Couto, fue denunciado por acoso laboral por una funcionaria de dicho organismo, según informó El País y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la cartera.

De acuerdo con el citado medio, la denuncia es respaldada por varios otros trabajadores del Sodre. Fue presentada a comienzos de esta administración y la Secretaría de Estado aún no se ha expedido oficialmente al respecto.

Desde el MEC explicaron a Montevideo Portal que aún no se ha resuelto el tema “para darle seguridad a todas las partes” involucradas. “Se está en la etapa de valorar testimonios y demás”, indicaron y añadieron que esta situación que fue denunciada en la actual administración de gobierno.

“La comisión no ha informado en tanto está en el proceso de invitación a personas a que presten su declaración sobre lo denunciado, y también el denunciado ha expresado lo suyo y ha planteado sus descargos”, explicó a Montevideo Portal Carlos Varela, director general de Secretaría del MEC.

En este sentido, aseguró que desde la cartera se ha buscado “proteger al denunciante, pero también al denunciado”. “Estamos reviendo el proceso para ser más garantistas”, finalizó.

Según el protocolo de procedimiento de actuación ante situaciones de acoso laboral del ministerio, “el período de elaboración de los informes finales y las conclusiones a las que arribe la comisión no deberán superar los 30 días corridos a partir de la generación del expediente correspondiente”.

“Cuando las actuaciones se demorasen por la necesidad de estudios técnicos específicos o cualquier otra circunstancia excepcional, el mencionado plazo podrá ser prorrogado en el menor período posible”, detalla el documento.

