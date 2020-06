Periodista con apellido Campiglia criticó el cuplé de Rivera: “No me identifica”

Curiosidades

El abogado y exdiputado del Partido Nacional por el departamento de Rivera, Fernando Araujo, presentó una denuncia penal el pasado lunes contra los conductores del programa La mesa de los galanes de la emisora Del Sol FM (Rafael Cotelo, Jorge Piñeyrua, Pablo Fabregat, Diego González, Camilo Fernández, Pablo Aguirrezábal y Gonzalo Eyherabide) tras el cuplé realizado por Campiglia, el personaje que encarna Rafael Cotelo.

Este cuplé generó mucha polémica en las redes sociales y llevó a que el propio comunicador ofrezca unas disculpas hacia todas las personas que se sintieron heridas, en especial a las que viven en el departamento de Rivera. "Primero y principal: a cada una de las personas que se hayan sentido ofendidas e insultadas por mis palabras a través del personaje Edison Campiglia, particularmente a los riverenses, les pido disculpas, y lamento profundamente haber generado ese dolor. El personaje Edison Campiglia representa todo eso con lo que no estoy de acuerdo. Dice lo opuesto a lo que pienso. Intenta parodiar un discurso que me parece retrógrado y dañino. Campiglia es un personaje que se jacta de su inmoralidad y que vomita ignorancia y estupidez en forma grotesca y que desde esa brutalidad de idiota despiadado escupe su discurso", aseguró Cotelo.

El apellido que se repite en cada momento es "Campiglia", obviamente elegido aleatoriamente para poder hacer la columna. Sin embargo, un periodista de Rivera llamado Pablo Campiglia escribió un texto para Diario Uruguay en donde se refiere al episodio. "No sé si califico para ser llamado periodista en estos tiempos que corren... pero un par de consideraciones vienen al caso", comenzó diciendo.

"Pertenecí a los medios de comunicación desde hace más de 30 años. Medios de comunicación oral, escrita y televisiva, del departamento, del resto del interior y de la capital. Desde niño viajo a Rivera y quiero a esa ciudad y a sus pobladores. Tuve el placer de trabajar en Columbia FM y cada tanto escribo algunas cosas para el portal Diario Uruguay con base en la "frontera la paz". Entonces tengo por ese pueblo cariño, gratitud, muchos amigos y algún hermano que la vida me regaló que vive en esa ciudad", continuó.

A continuación, Campiglia lanzó contra Cotelo: "Que un 'humorista' use mi apellido no me hace parte de dichos y menos de su afiliación política. No me identifica a mí ni a quienes tenemos ese apellida, que se usa como cualquier otro para un personaje y hasta donde sé, no configura un delito. ¿Si me gusta el personaje? N0000, no me gusta, como tal vez a Cotelo no le gustaba mi relato o mi manera de conducir", sostuvo el periodista.

A su vez, aseguró que "la libertad es libre" al igual que la opinión y el humor, pero aclaró que el límite del humor con la difamación, injuria, incitación a la violencia y demás delitos, "es muy delgado". Además, agregó que, hasta donde leyó, "hay un vacío legal" en estos temas.

Finalmente, el periodista escribió: "Me llamo Pablo Campiglia, no soy humorista y me parece que el Sr. Cotelo, que utiliza nuestro apellido, se equivocó... pero allá él con sus errores que uno tiene bastante con los propios como para andar cargando con los ajenos".

"Buena jornada", concluyó Campiglia.