Open Park Punta del Este: ¿Qué artistas estarán presentes este verano 2025/2026?

Según FiloNews, la temporada 2025/2026 de Open Park se posiciona como una de las más sólidas, con una programación que destaca por el peso artístico de sus protagonistas y el estándar de producción de cada fecha.

El predio ubicado en Punta Del Este tendrá este verano la presencia de diversos artistas, que marcan tendencia en la música electrónica global y su calendario será el siguiente:

27 de diciembre: COLYN b2b INNELLEA

29 de diciembre: SOLOMUN

2 de enero: BORIS BREJCHA

4 de enero: MUSIC ON

9 de enero: KNEE DEEP IN SOUND

Open Park cuenta con capacidad para miles de asistentes y está rodeado de naturaleza y, cada fecha, se transforma en una experiencia que trasciende el concepto tradicional del evento.

Su propuesta atrae tanto al público argentino y regional como al local, posicionándose como una alternativa clave para quienes buscan vivir el verano con música de calidad, artistas de primer nivel y una experiencia integral.

El predio había sido inaugurado el 29 de diciembre de 2022 y busca centralizar en un lugar fiestas y la movida nocturna del balneario.

